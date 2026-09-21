El Real Madrid se queda en Abu Dabi para preparar su estreno en la Euroliga

El equipo entrenado por Pedro Martínez se ejercitó este lunes en las instalaciones de la Universidad Nueva York de Abu Dabi (NYUAD), donde ya prepara otro partido ante los emiratíes, a los que vencieron hace tres días en las semifinales de la Supercopa en el Etihad Arena.

Los blancos viajaron al país asiático con sus 16 jugadores disponibles, a excepción de Usman Garuba, recuperándose de un rotura del tendón de Aquiles, y realizaron varios ejercicios de tiro o de diferentes situaciones de juego, tal y como mostró la web del club.

Tras levantar el trofeo de la Supercopa de la Euroliga el sábado, el Real Madrid ha decidido permanecer en Emiratos Árabes Unidos para ahorrarse el desgaste de los viajes y preparar allí su estreno en la Euroliga ante el Dubai Basketball de Xavi Pascual, el jueves en el Coca-Cola Arena.