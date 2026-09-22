Básquetbol
22 de septiembre de 2026 a la - 11:10

El Boca Juniors comienza con victoria su andadura en la Copa Intercontinental

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Redacción Deportes, 22 sep (EFE).- El Boca Juniors argentino, ganador de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas 2025/2026, derrotó este martes por 78-88 al equipo anfitrión Beijing Royal Fighters, en la primera jornada de la Copa Intercontinental FIBA 2026, en el Olympic Sports Center Gymnasium de Pekín (China).

Por EFE
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El conjunto argentino inicia su trayecto en el Grupo B, en el que también se encuentra el NBA G League United, como representante de la liga de desarrollo estadounidense, sumando dos primeros puntos clave para la posterior clasificación para semifinales.

El mejor del conjunto 'Xeneize' fue el pívot internacional Francisco Cáffaro, exjugador del Bàsquet Girona y del Movistar Estudiantes, al anotar 17 puntos y capturar 10 rebotes.

En el grupo A, el Rytas lituano, vigente campeón de la Liga de Campeones de la FIBA, venció por 107-89 al RSSB Tigers ruandés, ganador de la Basketball Africa League 2026.

El grupo lo completa el Shanghai Sharks, campeón de China la pasada campaña.

Los dos mejores equipos de cada grupo accederán a las semifinales del torneo, que celebra su trigésima sexta edición y que se disputa hasta el 27 de septiembre.

El campeonato reúne a seis equipos, de confederaciones diferentes y asociadas a la FIBA y su vigente campeón es el Unicaja de Málaga, que a finales de 2025 venció a un combinado de la NBA G League.