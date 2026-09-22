Los nuevos ricos, dispuestos a asaltar el trono del Olympiacos en la Euroliga

La pasada campaña no decepcionó y dejó un gran nivel de baloncesto en la Final a Cuatro de Atenas. El mejor equipo de la liga regular y a la postre campeón, el Olympiacos; el campeón del 2025, el Fenerbahce turco; el 'rey' de la competición, el Real Madrid; y la sorpresa, el Valencia Basket, que consiguió una histórica clasificación.

Ya en la final, los de El Pireo rompieron la maldición y ajusticiaron su temporada con el cuarto título continental de su historia ante un Real Madrid que dio pelea hasta el final, pese a las bajas en el juego interior.

La reciente estrenada Supercopa de la Euroliga, disputada la semana pasada en Abu Dabi, sirvió para la venganza de los blancos sobre el conjunto heleno, pero también para reafirmar los grandes planes de esta temporada del siempre peligroso Fenerbahce o el ambicioso Dubai Basketball, entrenado por el español Xavi Pascual.

El Olympiacos continúa con Giorgios Bartzokas como técnico y, pese a mantener gran parte del bloque ganador de la pasada campaña, ha renovado varios perfiles en su plantilla, con el dominicano Jean Montero como uno de los fichajes del verano.

Tras la apuesta fallida de Sergio Scariolo, el Real Madrid fichó a Pedro Martínez y hasta siete caras nuevas, incluido el máximo anotador de la pasada Liga Endesa, Timothé Luwawu-Cabarrot, para tratar de formar un proyecto sólido, que ya ha empezado la sesión con el título de Supercopa de la Euroliga.

El Barça, tras otro decepcionante año, ha llevado a cabo otro gran lavado de cara a su plantilla, con Aleksander Sekulic como director de orquesta.

Por otro lado, el Valencia tratará de mantener la esencia de la pasada temporada, en la que maravilló a Europa con su juego, con Xavi Albert, que se estrena con la difícil misión de retornar a la Final a Cuatro.

El Baskonia, tras deshojar la margarita con Paolo Galbiati, aún está pendiente de cerrar su equipo, y pese a no partir en el grupo de favoritos, peleará estar entre los cuatro mejores equipos de Europa once años después.

Los nuevos ricos de la competición, el Hapoel Tel Aviv y el Dubai Basketball ya debutaron la pasada temporada dejando grandes sensaciones, aunque, ahora, volverán a intentar colarse entre los grandes después de un verano en el que no han escatimado en refuerzos.

El Dubai de Pascual ha conseguido la contratación de estrellas como Elie Okobo o Toko Shengelia, que se suman a un plantel con jugadores como Dwayne Bacon, Dzanan Musa, McKinley Wright o Mfiondu Kabengele. Por su parte, el Hapoel del griego Dimitris Itoudis ha añadido experiencia con la llegada de veteranos como Tomas Satoransky o Zach LeDay.

Tras el palo de quedarse fuera en su casa, el Panathinaikos, remontado de manera heroica por el Valencia Basket en los cuartos de final, enterró el proyecto de Ergin Ataman y decidió optar por el retorno de la leyenda Zeljko Obradovic para su banquillo.

Varios equipos integran el grupo de las sorpresas, con calidad para poder colarse en las eliminatorias de la competición. Entre ellos, el Anadolu Efes de Pablo Laso, el Estrella Roja de Ibon Navarro o el Partizan de Joan Peñarroya.

Laso empezará la campaña desde el inicio, con fichajes de la talla de Mike James, Dario Saric o Matthew Strazel. Navarro, tras salir del Unicaja, debutará fuera de España con el equipo serbio, que ha firmado a Chris Jones, Nick Weiler-Babb o Jonathan Motley, entre otros, este verano. Además, Peñarroya, tras encauzar el rumbo del conjunto partisano, contará con Alessandro Pajola o el argentino Luca Vildoza como nuevas caras.

En este pelotón se integra también el Zalgiris, que protagonizó una de las noticias del verano con la contratación de Jonas Valanciunas procedente de la NBA, el Armani Milan, el Bayern de Múnich, el Maccabi o el siempre peligroso Paris Basketball.

Algo más rezagado se encuentra el ASVEL Lyon-Villeurbanne francés, que tras diseñar un lujoso propósito basado en la llegada de varios de los mejores jugadores del baloncesto galo, se encuentra en una situación económica complicada en el debut de Tony Parker en los banquillos.

Por su parte, el Besiktas, subcampeón de la Eurocopa la pasada campaña al caer frente al JL Bourg francés, será la única novedad respecto a la 2025-2026 al ocupar la plaza del Mónaco.

Con un enfoque defensivo y el mando del serbio Dusan Alimpijevic, los turcos se han reforzado con nombres como Jaylen Nowell, David DeJulius, Scottie Wilbekin o Furkan Korkmaz, dispuestos a protagonizar una de las sorpresas de la competición.