Tyson Pérez asegura que los médicos y él hacen "todo lo posible" para superar la lesión

"Tengo muchas ganas de quitarme estas molestias del cuerpo y de poder ser el jugador que quiero ser y que sé que puedo ser. Estoy valorando y haciendo todo lo posible para volver lo mejor posible", ha comentado el jugador en declaraciones facilitadas este martes por el club malagueño.

Tyson Pérez explicó sobre su dolencia que "es un pequeño hueso que ha salido en el calcáneo y es el que está dando la molestia. No es que sea nada muscular ni nada físico", y añadió que ha "estado todo el verano trabajando como el que más", pero que aun así no ha "tenido los mejores resultados".

El ala-pívot, de 30 años, no sabe si podrá disputar este domingo el encuentro de la primera jornada de la Liga Endesa en la cancha del Real Madrid y dijo que el miércoles se probará para ver cómo se siente y que, a partir de ahí, verán cómo proceder".

Sobre ese partido ante el Real Madrid, rival al que se midieron el pasado 12 de septiembre en el Palacio Martín Carpena durante el Trofeo Costa del Sol y con el que perdieron por un contundente 74-113, dijo que tienen "ganas" de quitarse "ese mal día" que tuvieron.

"Creo que todo el mundo está mentalizado en que tenemos que jugar duros. Es un equipo de Euroliga, muy físico y grande. Eso lo tenemos que igualar si queremos ganar el partido", destacó.