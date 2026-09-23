Pedro Martínez: "Con tantos partidos es difícil mantener un nivel muy alto"

El técnico barcelonés atendió a los medios del club junto a su jugador, el ala-pívot finlandés Mikael Jantunen, este miércoles, en la víspera del estreno europeo en el Coca-Cola Arena de Dubái, después de que el equipo se haya entrenado toda la semana en las instalaciones de la Universidad Nueva York de Abu Dabi (NYUAD).

“Empezamos de cero, sin pensar demasiado en lo anterior. Sabemos que es una competición tremendamente difícil para todo el mundo. Son 38 partidos y todos los equipos tienen momentos buenos y momentos malos a lo largo del año. Se vio la temporada pasada que con tantísimos partidos es muy difícil mantener un nivel muy alto para todos y hay que estar mentalmente muy preparado. Tenemos que prepararlo bien y cada uno individualmente dar nuestra mejor versión y saber que fuera especialmente, pero también en casa, todos los partidos son contra buenos equipos”, analizó Martínez.

Sobre el conjunto entrenado por Xavi Pascual, al que ganaron hace unos días en las semifinales de la Supercopa de la Euroliga, dijo que son un equipo "muy táctico y seguro" que ajustará cosas tras lo acontecido. Por ello, pidió centrarse en lo que realmente puede hacer el Real Madrid como equipo.

Pese a ello, reconoció que la "intensidad" en el inicio del partido fue una de las claves del buen juego emiratí: "Hemos de esperar que mañana va a pasar lo mismo. Deberíamos ser capaces de estar ya preparados desde el minuto uno. Luego estar agresivos en defensa y la lucha por el rebote va a ser muy importante. Ellos son bastante físicos y el rebote es donde más se puede ver”.

Por su parte, el finlandés, que dejó muy buenas sensaciones durante la Supercopa, abogó por mantenerse fieles al estilo del equipo como una de las grandes claves.

“Aunque creo que a todos nos encanta entrenar, es una sensación diferente cuando empiezas a jugar los partidos y comienza la temporada. Así que sí, estoy muy emocionado. Tenemos que mantenernos fieles a nuestra identidad, seguir practicando lo que hemos entrenado y jugar juntos. Necesitamos a los 12 para ganar un partido como este, y creo que nuestra identidad es lo más importante durante los 40 minutos”, aseveró.

El interior se congratuló por la Supercopa y espera que sirva para que el equipo adquiera más confianza.

Sobre el Dubai, esperó un partido "muy físico": "Dubai es un equipo duro. Es un reto muy difícil para nosotros jugar contra un equipo por segunda vez porque siempre es diferente. Va a ser un gran desafío, especialmente jugando fuera de casa. Nos hemos preparado bien y tenemos que estar listos para un partido difícil”, concluyó.