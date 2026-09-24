78-77. Bacon amarga el estreno en la Euroliga del Madrid de Pedro Martínez

El alero estadounidense volvió a demostrar sus grandes dotes para anotar ante un Madrid que dispuso de una última posesión para ganar el partido, aunque el dominicano Andrés Feliz no pudo ver aro tras jugarse una penetración casi sobre la bocina.

En un guion parecido al de hace solo unos días, los emiratíes salieron con la directa puesta, mostrando a un Madrid incómodo en los primeros compases. Con la igualada de los blancos, el duelo tuvo de nuevo alternancias constantes, pero los locales fueron más fiables en los minutos finales.

Parecía olérselo Pedro Martínez. Después de los problemas que generó Bacon en el último precedente, planteó una defensa al inicio de dos contra uno con Timothé Luwawu-Cabarrot ayudado por Alberto Abalde.

Sin embargo, las malas sensaciones se produjeron en ataque, y el técnico aceleró las rotaciones a la espera de mejorar el 1/8 en tiros de campo (0/3 en triples) y las dos pérdidas de balón acumuladas en los cinco primeros minutos, 10-5.

Antes de acabar el cuarto, los 12 jugadores del Real Madrid ya habían contado con minutos. Pese a que la segunda unidad no pudo asear el juego, el equipo empezó a crecer desde la defensa, con un Jaime Pradilla excelso en el poste ante Shengelia, que propició un parcial de 0-9.

Los blancos terminaron el primer periodo sin anotar desde el 6,75 y cediendo la lucha en el rebote con 13-8, incluidas seis capturas ofensivas del Dubai, 20-16 (min.10).

Sí encontró el acierto Jantunen al quinto intento 'merengue', que también mejoraba la lucha bajo los tableros con Tavares en pista, volteando el marcador, 25-30 (min.14).

Un tiempo muerto de Pascual hizo reaccionar de inmediato a los suyos con un 7-0. A partir de ahí, el Madrid, liderado por la calidad de Théo Maledon y Luwawu-Cabarrot, completó sus mejores minutos antes del descanso con un parcial de 5-12, maquillado por los locales con un triple sobre la bocina de Mfiondu Kabengele, 38-44 (min.20).

La reanudación trajo consigo el despertar de un inédito Elie Okobo, con seis puntos seguidos, y un 9-0 de salida para el Dubai. Los blancos volvieron a sufrir para controlar su rebote, pero aumentaron su agresividad atrás con Andrés Feliz y 'Gaby' Deck, 53-52 (min.27).

El Madrid siguió a lomos de Maledon, con Damian Jones aportando diez puntos y mostrando sus aptitudes atléticas para jugar por encima del aro, pero encaró el último cuarto por detrás en el luminoso con un Bacon imparable, 63-62 (min.30).

Los de Pascual descuidaron el balón en ataque y Campazzo apareció para liderar a los suyos para retomar el mando, 65-70 (min.34). El Madrid tiró de experiencia con un gran Feliz, clave en el tramo final.

Los dos últimos minutos estuvieron marcados por el descontrol. En esa precipitación, el Dubai encontró cómo hacer daño y se puso por delante con un triple de McKinley Wright a falta de 50 segundos, 78-77. Campazzo no acertó una penetración al siguiente ataque, pero el Madrid se guardó la última bala gracias a una buena defensa posterior.

Con 10,2 segundos en el reloj de partido, Martínez diseñó una última jugada. Feliz se jugó un aclarado contra Petrusev, pero su intento de penetración no encontró aro.

Así, el Madrid consumó, por la mínima, su primera derrota de la temporada en su estreno europeo, ante un rival que promete dar guerra por entrar a la Final a Cuatro de esta edición.

78 - Dubai Basketball (20+18+25+15): Wright IV (9), Okobo (8), Bacon (24), Petrusev (3) y Kabengele (9) -cinco inicial-, Blossomgame (-), Mintz (3), Bertans (3), Kondic (DNP), Diakité (6), Shengelia (5) y Walkup (5).

77 - Real Madrid (16+28+18+15): Campazzo (), Abalde (), Luwawu-Cabarrot (11), Pradilla (5) y Tavares (8) -cinco inicial-, Procida (-), Maledon (11), Deck (-), Jantunen (10), Feliz (9), Jones (10) y Sarr (4).

Árbitros: Borys Ryzhyk (UKR), Kristaps Konstantinovs (LAT) y Rain Peerandi (EST). Señalaron falta técnica c1 a Tornike Shengelia (min.28), del Dubai. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga disputado en el Coca-Cola Arena de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Se guardó un minuto de silencio por el jeque Ahmed bin Mohammed Al Maktoum, hermano del emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, recientemente fallecido.