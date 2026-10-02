94-83. Wilson vuelve a brillar ante Indiana y planta a Las Vegas en semifinales

El duelo a todo o nada con dos de las mejores de la WNBA sobre la cancha, Wilson y Caitlin Clark, no decepcionó de inicio, incluso cuando las Aces tuvieran que salir sin Stephanie Talbot, la encargada de defender hasta ahora a la base de Indiana en la serie, descartada por lesión de última hora.

Con Indiana mejor de inicio y una Clark casi impecable desde la línea de 3, Las Vegas respondió cerrando el primer cuarto con un parcial de 8-2 que dejó el marcador en tablas (31-31), y Wilson anotando 14 puntos y logrando un 100 % en tiros de campo.

Las vigentes campeonas, y ganadoras en tres de las últimas cuatro temporadas, mantuvieron el ritmo mientras las del Medio Oeste comenzaron a mostrarse menos efectivas en ataque (acumularon casi cuatro minutos sin mover su casillero) hacia el final del segundo cuarto, lo que dejó a Las Vegas con una ventaja de seis con la mitad del partido por disputar.

Wilson siguió a lo suyo, con la cuatro veces MVP siendo un martillo en ataque, mientras Clark se desdibujó durante varios minutos, dejando de intentar el tiro mientras su equipo seguía fallando demasiado desde la pintura.

Las Aces llegaron a mandar de 12, pero llegaron al último cuarto solo con una ventaja de 5 puntos gracias a un parcial de 9-3 para las de Indiana, que, en todo caso, tampoco conseguían alcanzar los porcentajes de triples que han mostrado esta temporada.

Fever logró ponerse a solo 2 gracias a un muy buen arranque en el último tramo de 10 minutos, pero las campeonas mantuvieron el tipo y lograban mantener a Indiana a distancia prudencial.

Fue entonces cuando, a poco más de 3 minutos del final y con Las Vegas liderando 82-77, Clark se llevó un codazo de Jewell Lloyd en un rebote defensivo que le abrió el encía y obligó a parar el partido un par de minutos.

La base de Iowa logró retornar y Kelsey Mitchell apareció por fin para anotar un triple que volvía a poner a su equipo a solo dos puntos.

Pero la propia Mitchell volvió a desenfocarse cuando más se la necesitaba, dejando escapar fuera bajo el aro un pase interior, una jugada que escenificó el pésimo fin de partido en ataque de Indiana, que acabaría 11 por debajo (94-83) cuando sonó el silbato final.

Las Aces se enfrentarán en semifinales, a partir del 4 de octubre, al equipo que gane mañana el definitivo tercer partido entre las Valkyries y las Wings en San Francisco.