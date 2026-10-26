Miguel Prieto: Recibe desestimación y anuncia contradenuncia

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto fue notificado hoy que el juez Humberto Otazú desestimó otra denuncia por presunta lesión de confianza vinculada a la compra de la planta asfáltica en Ciudad del Este.

Miguel Prieto señaló que la denuncia fue presentada por el ex concejal Celso “Kelembu” Miranda por una supuesta sobrefacturación y que el Ministerio Público no pudo sostener su imputación, por lo cual solicitó la desestimación.

Lea más: Juez desestima denuncia contra Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza

“Nuestra planta asfáltica está trabajando todos los días de sol, mejorando las calles de Ciudad del Este. Costó cinco veces más barato que la planta asfáltica de Asunción. Ya son cinco las causas desestimadas, nos quedan 45, pero vamos a celebrar esta”, afirmó Miguel Prieto.

Demandará a Kelembu Miranda

Tras conocer la decisión del juez Humberto Otazú, anunció que consultará con su abogado sobre la posibilidad de accionar contra Kelembú Miranda por una presunta denuncia falsa.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

“La planta está ahí, funciona y genera asfalto todos los días. Le voy a pasar a mi abogado y si corresponde le voy a iniciar una denuncia a Celso Miranda, no le voy a dejar así no más”.

Lea más: Fiscalía acusa a Miguel Prieto por supuesto perjuicio de G. 757 millones a la comuna con obras

El polémico ex concejal Kelembu Miranda es el impulsor de la mitad de las 49 denuncias penales contra el actual presidenciable Miguel Prieto.

En la causa desestimada, “Kelembu” denunció una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal.

Sin embargo, la administración municipal no había hecho ningún desembolso a la fecha de la denuncia, por lo cual no se registraron evidencias de ningún hecho punible.

“En la planta municipal de Ciudad del Este trabajan 45 personas, en la de Asunción 500, pero no, nos denunciaron a nosotros”, dijo con ironía Prieto.