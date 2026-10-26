Incautación de precursores: prisión para cuatro imputados por contrabando y tráfico internacional de drogas

Los encarcelados por contrabando y tráfico internacional de drogas son Francisco Javier Varela Rivas (53), Juan Clemente Granje Benítez (32), José Félix Cabral (39) y Pastor Federico Rojas Figueredo (42), quienes deben guardar prisión preventiva desde hoy lunes 26 de octubre en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), en Asunción.

Estos fueron imputados ayer, 25 de octubre, tras ser detenidos anteayer, 24 de octubre, en una operación policial sobre la Ruta Transchaco, en inmediaciones de la Expo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.

El primer arrestado había sido Varela, quien fue interceptado cuando manejaba un camión Scania en el que llevaba 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo.

Lea más: Precursores incautados: no hay delito porque Marito despenalizó su uso

Supuestamente, el chofer debía pasar primero por una arenera de Mariano Roque Alonso para llenar la carreta del camión y que de ese modo los tambores quedaran ocultos entre la arena. Después debía viajar supuestamente a Bolivia con dicha sustancia.

Hechos que motivaron la prisión preventiva por contrabando y narcotráfico

Sin embargo, poco después de que fuera retenido el camión, aparecieron en el lugar Granje y Cabral, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, quienes supuestamente intentaron sobornar a los intervinientes para liberar la carga, pero también quedaron presos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después, la comitiva allanó un depósito en la misma ciudad, donde fue detenido Rojas, quien era el encargado de cuidar el lugar en el que estaban escondidos otros 30 tambores de acetato de etilo.

Según la teoría de la Policía y la Fiscalía, el acetato de etilo debía ser llevado a Bolivia, donde supuestamente cada tambor se vende entre 15.000 dólares a 20.000 dólares, ya que es uno de los principales precursores usados para la elaboración de la cocaína.

En nuestro país, el uso de esta sustancia fue despenalizado en 2021 por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Lea más: Cae en Paraguay la red que enviaba precursores a Marset en Bolivia

¿Carga incautada iba a ser enviada a Tatiana Marset?

Esta carga de 80 tambores fue incautada en Mariano Roque Alonso haciendo un seguimiento de la otra carga de 59 tambores requisados el 7 de octubre pasado en San Lorenzo.

En aquel procedimiento, fueron detenidos el uruguayo Hugo Javier Fagúndez Suárez, de 52 años, y los paraguayos Juan Alcides Morel Ozuna, de 44 años, Óscar Rubén Escobar Espínola, de 46 años, y Luis Andrés Rodrigo Escobar Bodnarinc, de 33 años, quienes están encerrados.

Según fuentes policiales, existe la sospecha de que aquella carga requisada en San Lorenzo, y probablemente esta que fue incautada en Mariano Roque Alonso, iban a ser enviadas a Bolivia para la red que presuntamente dirige ahora la uruguaya Tatiana Marset, hermana menor de Sebastián Marset, extraditado a Estados Unidos.