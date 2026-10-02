Cleveland Cavaliers, 'made in Spain'

El universo NBA, grandilocuente y espectacular como pocos en el baloncesto mundial, se ha trasladado a las instalaciones de ‘The Embassy’, en Fuengirola (Málaga), donde los campeones de 2016 llevan a cabo su pretemporada desde el pasado miércoles.

Veintiún jugadores, entre ellos el legendario James Harden; más de veinte entrenadores, todo el 'staff' técnico del club del estado de Ohio, los médicos, los ojeadores, el personal de prensa…, y así hasta completar una nómina de 160 personas.

“Es mover aquí a todo el equipo, literalmente”, explicó a EFE el exjugador de la NBA e internacional español José Manuel Calderón, uno de los artífices de que los 'Cavs' hayan elegido Málaga para su campamento oficial de entrenamiento.

El que fuera base de la selección española reconoce que “no es fácil coordinar todo”, pero ya había un camino recorrido porque “algunos jugadores ya habían estado con la asociación de jugadores (NBPA) y lo conocían”, por lo que “todo el mundo está bastante cómodo”.

Según Calderón, mover a una franquicia entera ha sido todo un reto. “Somos un grupo de 160 personas aquí. Imaginaos la logística que lleva todo eso”, recalcó el campeón del mundo español, cofundador de The Embassy junto al exbaloncestista Berni Rodríguez.

El exjugador NBA, recientemente nombrado asesor del director general de la franquicia de Cleveland, subrayó que este hito puede marcar precedentes para que otros equipos de la liga profesional norteamericana quieran venir a España.

“No sabemos si este será el último o si es el primero de muchos. La gente cada vez lo conoce más y eso ayuda mucho. Tenemos a muchos equipos y selecciones. Tenemos ese boca a boca”, dice, y “acoger a un equipo NBA” era “un sueño” cuando fundó el proyecto de este pabellón de alto rendimiento junto a Berni Rodríguez.

Los entrenamientos, que este viernes contaron con la visita de algunas personalidades de la política local o del deporte, como los jugadores del Málaga Fernando Calero, Joaquín Muñoz y Adrián Niño, no son lo único a lo que han venido.

El colofón lo pondrán este domingo con un último partido de entrenamiento abierto al público en el pabellón Martín Carpena de la capital malagueña, aunque las estrellas NBA también tienen tiempo libre para descubrir otros lugares por su cuenta.

“Tienen la posibilidad de conocer un poco toda la región (Andalucía). Tienen bastante tiempo libre, sé que algunos han ido a ver cosas. Tenían en la lista el Caminito del Rey y otros la Alhambra. Sé que ha habido gente en Sevilla viendo el partido de España contra Croacia”, precisó Calderón.

De hecho, habrá una visita especial este sábado al Martín Carpena para ver el debut del Unicaja en casa ante La Laguna Tenerife, partido de la jornada 2 de la Liga Endesa.

“No sé si van algunos jugadores, pero sí que hemos hablado con Unicaja, con Juanma Rodríguez (director deportivo). Sé que bastantes entrenadores van. Nos han ayudado mucho y vamos a tener a bastante gente allí viendo el partido”, aseguró.

James Harden, Donovan Mitchell, Mario Hezonja, Jarret Allen o Evan Mobley son protagonistas estos días en Málaga, donde una franquicia NBA del calibre de Cavaliers ha decidido iniciar su camino hacia el 'Anillo'.