El Real Madrid llega a casa para enderezar su peor arranque histórico en la Euroliga

El conjunto blanco suma hasta el momento tres derrotas en tres partidos, todas ellas a domicilio, ante el Dubai Basketball (78-77), el Anadolu Efes (94-84) y el Hapoel IBI Tel Aviv (102-98). Resultados adversos que contrastan con su buen rendimiento en la Supercopa de la Euroliga, donde fue capaz de alzarse con el título el pasado mes de septiembre.

También en la Liga Endesa el rendimiento es de momento satisfactorio, con dos sufridos triunfos ante el Unicaja de Málaga (89-87), en el que hasta ahora ha sido el único enfrentamiento que han jugado en el Movistar Arena este curso, y ante el Monbus Obradoiro (107-114) tras una prórroga.

En ese encuentro, el alero argentino Gabriel 'Gaby' Deck fue uno de los descartes y tampoco volverá a estar en esta ocasión ni en el duelo del próximo domingo contra el Kids&Manresa por una lesión en el hombro que se produjo el martes, tal como ha confirmado en la previa su técnico Pedro Martínez. Igualmente será baja el ala-pívot Usman Garuba.

El bando madridista tratará de sobreponerse a las ausencias ante un rival que ha empezado con pleno de victorias de la mano del español Joan Peñarroya, ex jugador a las órdenes de Martínez. Con los belgradenses el balance desde el año 2000 es de 24 victorias y solo 5 derrotas, dos de ellas como local en la inolvidable eliminatoria de playoffs de la competición del 2023 en la que el Real Madrid logró remontar un 0-2 adverso para acabar proclamándose campeón más adelante.