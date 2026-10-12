Básquetbol
12 de octubre de 2026 a la - 07:55

La visita del Maccabi Tel Aviv, una nueva lección para el Barça de Sekulic

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Barcelona, 12 oct (EFE).- La visita del Maccabi Rapyd Tel Aviv este martes al Palau Blaugrana (20.30 CET, 18.30 GMT) supondrá una nueva lección para el renovado Barça de Aleksander Sekulic, que tras la victoria del domingo contra el Valencia Basket (89-86) insistió en que el cuadro azulgrana se encuentra inmerso en un proceso de aprendizaje.

Por EFE
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El preparador esloveno sostiene que su equipo crece y mejora en cada partido, aunque admite que necesitará tiempo para ensamblar las piezas de un proyecto que ha cambiado de entrenador y fichado a once jugadores este verano.

Por ahora, el Barça no ha encontrado la regularidad en el juego y los resultados, pues cuenta con cinco victorias y cuatro derrotas en nueve partidos oficiales entre todas las competiciones, y un balance de dos victorias y dos tropiezos en la Euroliga.

El último traspié llegó el pasado viernes, frente al Zalgiris Kaunas (81-88), en un encuentro que los azulgranas dominaron durante tres cuartos, hasta verse superados en el periodo final (16-33).

Sin embargo, el equipo de Sekulic se recompuso de inmediato para ganar en la Liga Endesa, al vigente campeón de la Liga Endesa, el Valencia Basket (89-86), en un encuentro que se decidió en un final ajustado y cuatro jugadores anotaron diez o más puntos.

El alero Joel Parra fue decisivo en las acciones final, el escolta Kevin Punter y el base Justin Robinson (25 puntos y 10 asistencias entre ambos) comandaron la ofensiva azulgrana, mientras que el alero Tyrese Martin (10 y 13 rebotes) y el ala-pívot Tosan Evbuomwan (7 y 8) dieron muestras del protagonismo que se les presupone este curso.

El alero Justin Minaya y el interior Yoan Makoundou son las únicas bajas esperadas en el conjunto azulgrana, en un partido frente al Maccabi Tel Aviv que, a diferencia de las últimas temporadas por razones de seguridad, se disputará con público en las gradas del Palau Blaugrana.

Tras perder en las primeras tres jornadas ante el Asvel (84-74), el Besiktas (93-109) y el Panathinaikos (90-67), el equipo israelí cosechó la primera victoria europea del curso el pasado jueves ante el Armani Olimpia Milan (97-79), liderado en ataque por el base Yam Madar, autor de 17 puntos y 4 asistencias.

El escolta Jimmy Clark (10 puntos y 4,5 asistencias), el ala-pívot Roman Sorkin (11,8), el alero Jaylen Hoard (9,5), el ala-pívot Bonzie Colson (8), y los recién llegados Daniel Theis (8,7) e Iffe Lundberg (6,8) son algunos de los referentes del Maccabi, que pese a quedarse fuera de las eliminatorias la temporada pasada y no figurar entre los favoritos, es un equipo que destaca por su físico.

Asimismo, Barça y Maccabi son los dos equipos que menos rebotes capturan de la competición (29,5 y 32, respectivamente), mientras que los israelíes ostentan el peor porcentaje en el perímetro, tanto de triples anotados (27,3 %) como permitidos al rival (42,6 %), mientras que los catalanes son los sextos mejores ofensivamente (37,8 %) y séptimos en defensa (32,7 %).