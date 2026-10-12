La visita del Maccabi Tel Aviv, una nueva lección para el Barça de Sekulic

El preparador esloveno sostiene que su equipo crece y mejora en cada partido, aunque admite que necesitará tiempo para ensamblar las piezas de un proyecto que ha cambiado de entrenador y fichado a once jugadores este verano.

Por ahora, el Barça no ha encontrado la regularidad en el juego y los resultados, pues cuenta con cinco victorias y cuatro derrotas en nueve partidos oficiales entre todas las competiciones, y un balance de dos victorias y dos tropiezos en la Euroliga.

El último traspié llegó el pasado viernes, frente al Zalgiris Kaunas (81-88), en un encuentro que los azulgranas dominaron durante tres cuartos, hasta verse superados en el periodo final (16-33).

Sin embargo, el equipo de Sekulic se recompuso de inmediato para ganar en la Liga Endesa, al vigente campeón de la Liga Endesa, el Valencia Basket (89-86), en un encuentro que se decidió en un final ajustado y cuatro jugadores anotaron diez o más puntos.

El alero Joel Parra fue decisivo en las acciones final, el escolta Kevin Punter y el base Justin Robinson (25 puntos y 10 asistencias entre ambos) comandaron la ofensiva azulgrana, mientras que el alero Tyrese Martin (10 y 13 rebotes) y el ala-pívot Tosan Evbuomwan (7 y 8) dieron muestras del protagonismo que se les presupone este curso.

El alero Justin Minaya y el interior Yoan Makoundou son las únicas bajas esperadas en el conjunto azulgrana, en un partido frente al Maccabi Tel Aviv que, a diferencia de las últimas temporadas por razones de seguridad, se disputará con público en las gradas del Palau Blaugrana.

Tras perder en las primeras tres jornadas ante el Asvel (84-74), el Besiktas (93-109) y el Panathinaikos (90-67), el equipo israelí cosechó la primera victoria europea del curso el pasado jueves ante el Armani Olimpia Milan (97-79), liderado en ataque por el base Yam Madar, autor de 17 puntos y 4 asistencias.

El escolta Jimmy Clark (10 puntos y 4,5 asistencias), el ala-pívot Roman Sorkin (11,8), el alero Jaylen Hoard (9,5), el ala-pívot Bonzie Colson (8), y los recién llegados Daniel Theis (8,7) e Iffe Lundberg (6,8) son algunos de los referentes del Maccabi, que pese a quedarse fuera de las eliminatorias la temporada pasada y no figurar entre los favoritos, es un equipo que destaca por su físico.

Asimismo, Barça y Maccabi son los dos equipos que menos rebotes capturan de la competición (29,5 y 32, respectivamente), mientras que los israelíes ostentan el peor porcentaje en el perímetro, tanto de triples anotados (27,3 %) como permitidos al rival (42,6 %), mientras que los catalanes son los sextos mejores ofensivamente (37,8 %) y séptimos en defensa (32,7 %).