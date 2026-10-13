La WNBA traslada los partidos 3 y 4 de las Finales Dream-Valkyries a la State Farm Arena

"El cambio de sede amplía considerablemente el aforo y garantiza que las Dream puedan ofrecer un ambiente extraordinario para el primer partido de las Finales que se disputará en Atlanta desde 2013", informó la WNBA en un comunicado.

El tercer partido, previsto inicialmente para el jueves 22 de octubre, se adelantará al miércoles 21 y comenzará a las 20.00 horas del este estadounidense.

El cuarto mantendrá su fecha del sábado 24 de octubre, pero arrancará a las 13.00 horas, en lugar de las 15.30 horas previstas hasta ahora.

Para acomodar ese cuarto encuentro, los Atlanta Hawks retrasarán media hora el inicio de su primer partido como locales de la temporada regular de la NBA. El equipo recibirá a los Houston Rockets ese mismo sábado a las 20.30 horas, en lugar de las 20.00 horas anunciadas en un principio.

Las Finales, al mejor de siete partidos, comenzarán el sábado 17 de octubre en el Chase Center de San Francisco, donde también se disputará el segundo encuentro el lunes 19.