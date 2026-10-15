88-91. El Valencia Basket paga su falta de dureza y concede el triunfo al Maccabi

La energía que aportaron desde el banquillo el argentino Gonzalo Corbarlán y Álvaro Cárdenas permitió al Valencia Basket engancharse al partido pero ninguno de los dos es ahora mismo desequilibrante por calidad ofensiva en la competición y su buena aportación no bastó para rescatar a un equipo que cierra la semana de doble jornada con otras tantas derrotas.

La ágil dirección de Madar, que ya le hizo un buen lío al Valencia hace un par de años en la Eurocopa con el Hapoel, enchufó de inicio al Maccabi. El base israelí anotó y repartió juego a sus interiores, que se aprovecharon de la defensa abierta del Valencia pero también de la falta de contundencia de sus defensores, especialmente Dylan Osetkowski. Esta vez los habituales triples iniciales de los locales solo sirvieron para igualar las cosas.

El encuentro se convirtió en un intercambio de canastas del que los locales, que apenas hicieron una falta en los primeros nueve minutos de partidos, salieron malparados. Xavi Albert tuvo que pedir un tiempo muerto para tratar de reconducir una defensa sin energía pero no tuvo demasiado efecto (23-35, m.12).

Esas malas sensaciones se trasladaron pronto al ataque, en el que durante unos minutos todo se limitó a las penetraciones de TJ Shorts. Su descanso, dejó espacio para que Cárdenas repartiera juego y Kam Taylor, Corbalán, Josep Puerto o Jasiel Rivero entraran en el partido. Pero, además, la energía defensiva de Cárdenas y Corbalán contagió algo al resto (40-40, m.17).

Sin ambos, el nivel del Valencia bajó de nuevo. Se frenó la circulación de balón y bajó el nivel de los contactos y pese a los puntos de Nikola Mirotic, los locales, tras una pésima última posesión que acabó con un triple en la otra canasta del Maccabi, llegaron abajo al descanso (48-50, m.20).

Tras el intermedio, volvió un intercambio de canastas en el que TJ Shorts sostuvo de inicio al Valencia pero que empezó a cansar a la grada y del que volvió a salir perdedor en puntos y en sensaciones. Tuvo que echar mano rápido Albert de Cárdenas y de Corbalán para no echar a perder la recuperación que tanto le había costado poner en marcha. No lo tuvieron fácil pero de nuevo lo lograron (72-71, m.30).

Pero el equipo valenciano se cayó con cada descanso de ambos y Albert entendió que sus opciones de triunfos pasaban por ellos y alteró la rotación para que estuvieran en la pista en el momento decisivo (78-78, m.35).

Una trabajada canasta de cada uno de ellos impulsó al Valencia y ayudó a compensar el despertar de Roman Sorkin y de Jaylen Hoard para permitirle entrar por arriba al final a cara o cruz en el que se iba a decidir el choque.

Pero un triple de Colson tras una buena circulación puso por arriba al Maccabi y otro más de Clark puso contra las cuerdas al Valencia. Un triple de Armori Brooks apretó el marcador y un robo dejó a los locales con el balón y tres abajo a falta de 17 segundos Taylor falló el triple que podía haber mandado el partido a la prórroga. Cárdenas volvió a robar a falta de cuatro segundos pero esta vez fue Brooks el que lo falló.

88.- Valencia Basket (23+25+24+16): TJ Shorts (9), Brooks (14), Taylor (7), Osetkowski (3), Sako (4) -cinco titular- Cárdenas (5), Moore (-), Corbalán (14), Puerto (8), Mirotic (12) Reuvers (6) y Rivero (6).

91.- Maccabi Tel Aviv (31+19+21+20): Madar (11), Lundberg (6), Brisset (14), Hoard (12) Theis (2), -cinco titular- Clark (17), Sorkin (16), Wallace (-), Leaf (2), y Colson (11).

Árbitros: Pukl (SLO), Petek (SLO) y Tsaroucha (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto disputado en el Roig Arena ante 10.361 espectadores.