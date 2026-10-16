Doncic, el rey de Los Ángeles

A sus 27 años, Doncic afronta su segunda temporada completa de púrpura y oro, pero la primera sin compartir la máxima jerarquía con LeBron. El exjugador de los Dallas Mavericks asume el mando de un proyecto diseñado a su medida, con la obligación de devolver a los Lakers a la pelea por el anillo.

"Realmente, diría que el campeonato. Si ese no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí", aseguró Doncic en el día de medios de los Lakers.

"Me gustaría que todos viniéramos para aprender algo nuevo cada día", añadió el esloveno, cuya ambición no se limita a los reconocimientos individuales.

Doncic admitió que le gustaría conquistar el MVP de la temporada regular, un premio que todavía no figura en su palmarés. Sin embargo, situó el éxito colectivo por encima de cualquier distinción personal.

"Eso no llegará si no somos buenos como equipo", afirmó el base, que quiere convertir su liderazgo en victorias.

No será la primera vez que Doncic cargue con el peso de una franquicia. Lo hizo en Dallas, al conducir a los Mavericks a las Finales de la NBA de 2024, y lo hizo desde muy joven en Europa, donde lideró al Real Madrid hacia títulos nacionales y continentales antes de dar el salto a Estados Unidos.

"No diría que es distinto. Sin duda ha habido grandes nombres, pero es un nuevo desafío. Me gusta. No digo que sea distinto, pero me siento honrado", dijo Doncic sobre su papel como principal referencia de unos Lakers que han tenido figuras como Earvin 'Magic' Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal y LeBron.

"Es un nuevo desafío. He estado en esta posición muchas veces en mi carrera, no es algo nuevo. Estoy listo para afrontarlo", añadió.

Doncic conoce el precio de ser la cara de un equipo y acepta el reto de conducir a una organización cuyo pasado pesa tanto como sus expectativas de futuro.

El esloveno llega con energía renovada después de un verano dedicado al descanso.

"Me siento bien, descansé y, a nivel mental, me siento genial", destacó.

Los Lakers esperan que esa recuperación le permita sostener el ritmo de una temporada larga y asumir una responsabilidad ofensiva todavía mayor sin LeBron.

La revolución angelina fue más allá de la cancha. Mark Walter, propietario de los Lakers desde 2025, acordó la venta de la franquicia a un grupo encabezado por Bob Iger y Joshua Kushner, en una operación de 12.500 millones de dólares pendiente de la aprobación de la NBA.

También cambió profundamente la plantilla. Los Lakers renovaron a Austin Reaves por cuatro años y 185 millones de dólares, incorporaron al pívot Walker Kessler y ampliaron su rotación con Quentin Grimes, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili, en una apuesta por rodear a Doncic de más defensa, tiro y versatilidad.

Reaves será su principal aliado en el perímetro y Kessler aportará presencia interior, rebote y protección del aro. Grimes y Sexton ofrecen anotación y control de balón desde la segunda unidad, mientras Mamukelashvili amplía las alternativas de un equipo obligado a encontrar rápidamente química y equilibrio competitivo.