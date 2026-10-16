Paro Nacional Trans: convocan a marcha este sábado en la Plaza de la Democracia

La comunidad trans de Paraguay se prepara para manifestarse este sábado 17 de octubre en el centro de Asunción, en el marco del Tercer Paro Nacional Trans.

La movilización, impulsada por la Mesa Nacional Trans Paraguay junto con organizaciones aliadas, se llevará a cabo a las 17:00 en la emblemática Plaza de la Democracia, punto estratégico donde se congregaran colectivos, familias y activistas por los derechos humanos.

Bajo consignas como “¡Nuestros derechos no se negocian!” y “Existir es nuestro derecho”, la marcha busca visibilizar la urgencia de erradicar la discriminación, la violencia sistemática y los discursos de odio que enfrentan a diario las personas trans en el país.

Lea más: Día de la Memoria LGTBI: Mecanismo de Prevención de la Tortura pide acciones contra la discriminación

Desde la organización hacen un llamado abierto a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, amistades y aliadas a sumarse a la jornada, manifestando que “ante el odio y la violencia, la respuesta es paro trans y resistencia” para instar a la participación colectiva.