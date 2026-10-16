Listado de zonas donde la ANDE hará cortes programados de luz este sábado

Para este sábado la ANDE tiene programados varios trabajos en el sistema de distribución de electricidad en varias zonas del país.

En este caso, los cortes programados de electricidad se darán en las regiones Central y Sur.

Cortes programados en Central

En la zona 1 de Central, compuesta por todos los barrios y compañías de las ciudades de Caapucú, Quyquyhó y las compañías Valle Apúa y Costa Hu’u de Quindy, se prevé un corte entre las 10:00 y las 12:00 para el mantenimiento preventivo de la Estación Valle Apúa.

La zona 2, que está compuesta por las compañias Aguaiy, Beni Loma, Cerrito, Tajy Loma, Caazapá, Pacheco, Ndavaru y Francisco Isla de Carapeguá, Arroyo Verde, Cerro Guy, Itakyry Costa Báez, Tape Guazú, Laguna Pytã y Rincón de Acahay, además de todos los barrios y compañias de las ciudades de San Roque González de Santa Cruz y de Quiindy, tendrá un corte programado de dos turnos, el primero de 10:00 a 10:05 y el segundo de 12:00 a 12:05 para los trabajos de mantenimiento preventivo en la Estación Valle Apúa.

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Las unidades responsables son el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión- GT/MET y de Atención al Cliente de la ANDE, cuyo contacto es el (021) 160 y (0962) 160 160.

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La zona 3, compuesta por la compañía Espartillar de Carapeguá tendrá un corte programado de 8:00 a 12:00 para los trabajos de adecuación de estructuras en media tensión para mejoras del servicio.

Para esta zona, la unidad responsable es la sección de Distribución Paraguarí DR/PAR2.

Cortes de electricidad para la zona sur

La zona 1 de la región sur está conformada por parte del barrio Crucecita de Pilar, Ñembucú, donde se realizará el corte de electricidad de 07:00 a 16:00 para la adecuación de línea de media tensión.

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La zona 2, compuesta por los barrios Villa Parque, Colinas de Pilar, Villa Aurora de la Ciudad de Pilar, Ñeembucú, tendrá un corte de electricidad de 08:00 a 10:00 para el cambio de conductor y adecuación de línea de media tensión.

La zona 3, compuesta por Arazape, Misiones, se realizará un corte programado de 07:00 a 15:00 para el mantenimiento preventivo y correctivo sistema SIM-MT Alimentador SJB6.

La zona 4, compuesta por el Km 11 del barrio Koeju de Obligado, Itapúa tendrá un corte de electricidad de 06:30 a 08:00 para el mantenimiento preventivo y correctivo sistema SIM-MT alimentador SJB6.

La unidad responsable de estos trabajdos es el Departamento de Distribución Regional Sur.

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Recomiendan tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Piden considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Agregan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.