Dream-Valkyries, la WNBA espera nuevas dueñas

Las Valkyries afrontan las primeras Finales de su historia apenas en su segunda temporada en la competición, después de debutar en 2025.

La franquicia de San Francisco, que ya se convirtió en el primer equipo de expansión en clasificarse para los 'playoffs' en su año inaugural, ha acelerado su crecimiento hasta situarse a cuatro victorias de conquistar el título.

Golden State cerró la temporada regular con un balance de 32 victorias y 12 derrotas, el segundo mejor registro de la liga. En la primera ronda eliminó a las Dallas Wings por 2-1 y posteriormente superó con un contundente 3-0 a Las Vegas Aces, actuales campeonas, para sellar su clasificación.

La solidez defensiva y el rendimiento de Gabby Williams, una de sus principales referencias en estos 'playoffs', han iluminado el recorrido del equipo dirigido por Natalie Nakase.

Atlanta, por su parte, regresa a unas Finales por primera vez desde 2013, después de cerrar la fase regular con 30 triunfos y 14 derrotas.

Las Dream terminaron en la primera posición de la Conferencia Este y han trasladado esa regularidad a las eliminatorias, donde todavía no conocen la derrota.

Primero dejaron fuera a Washington Mystics por 2-0 y después arrollaron por 3-0 a New York Liberty, campeonas de 2024, en las semifinales.

El equipo de Georgia cuenta con referentes como Allisha Gray y Rhyne Howard, dos de sus principales amenazas ofensivas, en una plantilla que ha combinado capacidad anotadora, intensidad y profundidad para superar a rivales de mayor experiencia en escenarios decisivos.

La victoria por 85-83 en el tercer partido ante las Liberty certificó el pase a la final y el crecimiento mental de la franquicia de Atlanta.

La serie comenzará el 17 de octubre en el Chase Center, donde Golden State tendrá la ventaja de campo por su mejor clasificación. El segundo encuentro se disputará el 19 de octubre, antes de que la eliminatoria viaje a Atlanta.

La competición se solapará con el inicio de la temporada regular de la NBA, previsto para el 20 de octubre.

La organización de las Finales también ha obligado a modificar el calendario. La WNBA anunció el martes que los partidos tercero y cuarto, inicialmente previstos en el Gateway Center Arena, se jugarán en el State Farm Arena, pabellón con capacidad para alrededor de 17.000 espectadores.

El tercer encuentro pasó del 22 al 21 de octubre, a las 20.00 hora local, mientras que el cuarto se mantuvo el día 24, pero con inicio adelantado de las 15.30 a las 13.00.

El cambio permitirá a las Dream disputar sus partidos como locales en una instalación de mayor capacidad y facilitará la asistencia de más aficionados a la primera final del equipo desde 2013.

La decisión anticipa además un cambio estructural para la franquicia de Atlanta: a partir de 2027, las Dream disputarán todos sus encuentros como locales en el State Farm Arena, abandonando definitivamente el Gateway Center Arena como sede habitual.