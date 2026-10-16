La Euroliga distribuirá 3.400 millones € entre participantes durante próximos diez años

El plan de negocio, aprobado el pasado 6 de octubre por los trece clubes accionistas en una reunión celebrada en el lago Como (Italia), aspira a alcanzar unos ingresos comerciales anuales de 648 millones dentro de diez años y distribuir 2.200 millones procedentes de ingresos entre los participantes a lo largo de la década.

Este comunicado llega una semana después de que los propietarios (Anadolu Efes, Baskonia, CSKA Moscú, Armani Olimpia Milán, Barça, Bayern Múnich, Fenerbahçe, Asvel, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid y Zalgiris Kaunas) rechazaran la primera propuesta de la NBA para organizar conjuntamente una nueva competición en el Viejo Continente.

La liga estadounidense ofreció más de 500 millones de euros a los clubes propietarios de la Euroliga, pero exigía a los equipos una inversión de unos 440 millones, una proposición que no fue tenida en consideración, aunque no se descarta alcanzar un acuerdo en un futuro.

Tras esta negativa, la Euroliga continúa con el proceso anunciado de conversión de las licencias en franquicias y su ampliación. La competición cuenta con quince ofertas vinculantes, con un valor conjunto de 1.200 millones de euros.

El plan de negocio prevé ingresar estos 1.200 millones de euros en cuotas de franquicia, a través de dos posibles ventanas de expansión en 2027 y 2031, que se repartirán entre los clubes propietarios, que no deberán abonar ningún cargo para convertirse en franquicias.

La Euroliga estima en 1.800 millones de euros el valor del conjunto de los clubes con licencia y en 1.400 el de la Liga, y espera que la transición a un modelo de franquicias genere un incremento inmediato del valor en un 25% tanto de los clubes como de la Liga.

Al final de la década, se prevé que el valor conjunto de los clubes que cuentan actualmente con licencia alcance los 5.400 millones de euros, lo que supondría triplicar su valor, mientras proyecta un aumento de 5,7 veces del valor estimado de la Liga, hasta los 7.980 millones de euros.

"La transformación en franquicias está diseñada para proporcionar un marco a largo plazo para la inversión, la estabilidad y el crecimiento comercial, al tiempo que permite a los clubes beneficiarse del creciente valor de la competición en su conjunto", argumenta el comunicado.

Además, la Euroliga prevé que los trece clubes propietarios sean sostenibles financieramente dentro de una década, algo que sucede con un 40% de ellos en la actualidad.

En este sentido, el director financiero de la Euroliga, Xavi Puyada, ha señalado que tanto el valor de la competición como el de los clubes "está creciendo muy rápidamente, y ese crecimiento se acelerará aún más" a medida que ejecuten el plan de negocio y "los clubes continúen progresando por su cuenta".

"Los clubes mantendrán la propiedad de un activo valioso sin necesidad de asumir riesgos ni realizar inversiones adicionales", ha subrayado.

Sobre la mejoría de los clubes en la parcela económica, la Euroliga remarca que los ingresos medios por jornada de partido se han duplicado durante los últimos tres años y los ingresos comerciales han crecido un 50 % en las últimas tres temporadas.

El comunicado señala que prevé reforzar la normativa de juego limpio financiero y la inversión en las áreas estratégicas para su crecimiento, como la tecnología y la innovación.

También la modernización y desarrollo de recintos deportivos, con el apoyo del VenueCo, recientemente creada para dar acceso a financiación y conocimientos especializados para construir, modernizar y maximizar el uso de sus recintos.