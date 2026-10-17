72-84. El Unicaja ahonda en la crisis de un Kids&Us Manresa que sigue sin ganar

Cameron Hunt, con 31 puntos y un 4 de 6 en triples, fue el mejor jugador del partido en la vuelta a la que fue su casa hace dos temporadas. En los manresanos, Pierre Oriola con 17 puntos y 6 rebotes, fue el más destacado.

Los andaluces arrancaron el partido con un poco más de acierto en ataque, especialmente gracias al propio Hunt, que fue un mal de cabeza para la defensa local (8-12, min. 5).

El equipo dirigido por Txus Vidorreta hizo el intento de escaparse en el marcador, pero el Kids&Us Manresa mantuvo la solidez en pista y se puso a tan sólo tres puntos tras un buen mate de Nick Ongenda (14-17, min. 8).

En los últimos minutos del primer periodo el Unicaja se centró en jugar rápido y desestabilizar la defensa catalana, cosa que consiguieron tras varias jugadas de pizarra y al final finalizaron el cuarto con un 16-22 después de una buena acción a tabla de Jonathan Barreiro.

Los visitantes pusieron la sexta marcha en el acelerador en el inicio del segundo cuarto, y un triple desde la esquina de Simonas Lukosius hizo disparar a los suyos y provocó el tiempo muerto rápido de Diego Ocampo (16-27, min. 12).

El Kids&Us Manresa, lejos de reaccionar, vio como el Unicaja fue capaz de aumentar la ventaja tras unos buenos minutos de otro de sus ex’s, el pívot David Kravish, que anotó con facilidad con su habitual buen juego de piés (24-37, min. 17).

Sin embargo, cuando parecía que Unicaja podía poner tierra de por medio en el Nou Congost, los catalanes acabaron el cuarto con una buena transición de Pierre Oriola, que puso el 35-48 al descanso para poner en pie a su afición y creer en la remontada.

En la reanudación, el Kids&Us Manresa mantuvo la buena dinámica del tramo final de primera mitad, y consiguieron rebajar la barrera psicológica de los diez puntos de desventaja tras cinco puntos prácticamente consecutivos de JD Notae (45-53, min. 23).

Después de unos minutos con intercambio de canastas en ambos lados de la pista, el Unicaja volvió a abrir una pequeña brecha gracias al buen hacer de Willy Hernangómez en el poste bajo (51-62, min. 28).

Y tal y como pasó al final del segundo cuarto, de nuevo Oriola sobre la bocina con una acción a tabla puso el 57-64 al final del tercer periodo, por lo que aún estaba todo por decidir.

En los últimos diez minutos de partido, los manresanos creyeron en darle la vuelta al marcador, y otra transición con mate de Ongenda puso en pie a la afición local y rebajó la desventaja a siete puntos (61-68, min. 33).

Cuando el Unicaja estaba más asustado, apareció de nuevo la figura de Hunt, con cinco puntos consecutivos, para poner el 62-75 a falta de cinco minutos para el final y dejar prácticamente el choque visto para sentencia.

Al final, el Unicaja venció por 72-84 al Kids&Us Manresa para sumar su segundo triunfo de la temporada y mantenerse en la zona noble de la clasificación.

72 - Kids&Us Manresa (16+19+22+15): Benitez (12), Notae (13), Agbo (8), Minchev (5), Ongenda (7) -cinco inicial-; Vila (2), Beaufort (-), Bassas (2), Tamba (3), Fernández (3) y Oriola (17).

84 - Unicaja Málaga (22+26+16+20): Pantzar (4), Hunt (31), Brazdeikis (12), Noua (7), Kravish (3) -cinco inicial-; Kalinoski (8), Barreiro (2), Lukosius (3), Djedovic (-), Hernangómez (4) y Perry (10).

Árbitros: Martín Caballero, Vicente Martínez e Igor Esteve. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.806 espectadores.