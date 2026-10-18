116-93. La intensidad y la lectura del Valencia desarman al UCAM

El Valencia Basket contó con la inspiración ofensiva de Jasiel Rivero, Armori Brooks, TJ Shorts y Nikola Mirotic pero antes con la intensidad, y algunos puntos más, que le dieron Álvaro Cárdenas, Gonzalo Cortarzar y Neal Sako. Su rival no encontró referentes hasta que, cuando todo estaba perdido, la intensidad de Marcis Steinbergs y el despertar, primero de Dylan Ennis y después de Michael Forrest, le permitieron maquillar el resultado.

Dos decisiones marcaron el inicio: la apuesta de Sito Alonso de pasar por detrás el bloqueo a TJ Shorts y concederle tiros a cinco metros y la de Albert de situar sobre Boum primero a Corbalán y más adelante a Cárdenas para cegar al base y contagiar a sus propios compañeros de la intensidad defensiva que le había faltado el jueves ante el Maccabi Tel Aviv.

El buen hacer murciano en el rebote de ataque no se traducía en puntos y el técnico visitante pidió un tempranero tiempo para reordenar a los suyos pero el UCAM ya iba por detrás y tuvo que recurrir a una defensa zonal. El Valencia, con el cubano Rivero y Mirotic al poste alto, desactivó también ese recurso y abrió hueco hasta doblar a su rival con un par de triples del montenegrino (34-17, m.12).

Viendo que sus ajustes no tenían el efecto, el equipo murciano perdió la fe y la renta local se fue por encima de los veinte puntos, impulsada en la continuidad de su intensidad defensiva.

Los puntos de un inspirado Rivero, sumó 12 en sus primeros 8 minutos, y la buena dirección y el desparpajo de Cárdenas eclipsaron la mejoría que encontró el UCAM con el regreso a la defensa individual y el trabajo de Raieste en ambos lados de la pista. El Valencia llegó al descanso con su ventaja intacta y el dominio de las sensaciones (58-36, m.20).

No hubo salida en tromba del UCAM tras el parón, en parte, porque enfrente volvieron a turnarse Corbalán y Cárdenas para mantener la intensidad 'taronja' y porque Brooks encontró los espacios para anotar. La renta local se acercaba ya a los treinta puntos pese a que Ennis intentó echarse a su equipo a la espalda (76-49, m.26).

Cuando los locales empezaron a levantar el pie, que lo hicieron, la diferencia de confianza entre los jugadores de ambos equipos era tal, que no solo no se reflejó en el marcador sino que la distancia local siguió aumentando.

Con el encuentro aparentemente decidido, la intensidad de Steinbergs, que apenas había tenido protagonismo hasta entonces, revivió al UCAM. Sus canastas y sus buenos bloqueos permitieron al equipo pasar del 88-60 al 90-74 con un par de triples de Forrest.

Pero TJ Shorts sofocó rápido ese último intento murciano de regresar al choque. Un par de acciones del escurridizo exterior acabaron con la última esperanza visitante y lanzaron al Valencia más allá de la centena de puntos para cerrar sin apuros una cómoda victoria que le permite engancharse al vagón de cabeza de la ACB.

116.- Valencia Basket (25+33+28+30): TJ Shorts (16), Corbalán (6), Taylor (4), Osetkowski (3), Sako (12) -cinco titular- Cárdenas (12), Brooks (16), Saint-Supéry (6), Puerto (3), Mirotic (15), Rivero (20) y Reuvers (3).

93.- UCAM Murcia (14+22+24+33): Boum (14), Radebaugh (3), Raieste (4), Nakic (-), Cate (4) -cinco titular- Forrest (18), Sant-Ross (3), Falk (7), Pansa (4), Diagné (2), Steinbergs (6) y Ennis (28).

Árbitros: Conde, Araña y Merino. Eliminaron por cinco faltas al local Cárdenas (m.40)

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 9.104 espectadores.