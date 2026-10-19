Los Knicks, contra todos en la NBA

Tras poner fin a una espera de 53 años con su anillo conquistado en las Finales contra los San Antonio Spurs, los Knicks mantuvieron a su bloque campeón y siguen como referencia pese al aumento de nivel en la Conferencia Este.

Giannis Antetokounmpo, nuevo jugador de los Miami Heat, no dudó en reconocerlo: "Ahora mismo, el mejor equipo de la NBA son los New York Knicks".

Los Knicks conservaron buena parte del grupo que les llevó al anillo, renovaron a José Alvarado, Landry Shamet y Jordan Clarkson, y cuentan con Brunson como líder de un equipo que volvió al trono de la NBA tras 53 años de sequía.

El base, una de las figuras de la franquicia, encarna el carácter de unos Knicks que han devuelto el trofeo Larry O’Brien al Madison Square Garden y que ahora tienen el enorme desafío de repetir título.

La última franquicia capaz de esta hazaña fue Golden State, en 2017 y 2018.

A los Knicks no les faltarán rivales de alto nivel. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Miami Heat y unos Philadelphia 76ers profundamente remodelados amenazan el reinado neoyorquino.

LeBron James dejó a los Lakers tras ocho años y un anillo para sumarse a los 76ers a los 41 años. El máximo anotador histórico de la NBA disputará su vigésima cuarta temporada junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, formando una plantilla estelar con el anillo como único objetivo.

"No quiero perder en la segunda ronda. No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda", avisó LeBron en el día de medios de la NBA.

Los Lakers, mientras tanto, abren un ciclo sin LeBron y completamente entregados a Doncic. El esloveno afronta su segunda temporada completa en California como líder absoluto, acompañado por Austin Reaves y por nuevos recursos como Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili.

"Realmente, diría que el campeonato. Si ese no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí", afirmó Doncic.

Wembanyama también vuelve a escena con una cuenta pendiente tras perder las Finales de la NBA con los Spurs. El francés ha adelantado los plazos de San Antonio y encara una nueva oportunidad para consolidar al equipo texano como potencia del Oeste.

La NBA contará además con cinco españoles. Hugo González seguirá creciendo en los Boston Celtics, Aday Mara debutará en los Oklahoma City Thunder y Santi Aldama coincidirá con Sergio de Larrea en los Dallas Mavericks.

Baba Miller, elegido por Los Angeles Clippers, completa la representación española en la liga.

Aldama parte como el más consolidado del grupo, mientras Mara, González, De Larrea y Miller afrontan la temporada con ganas de lucirse. Su presencia representa el relevo generacional español en una NBA que, tras las etapas de Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio y los Hernangómez, vuelve a ser 'ÑBA'.

Con los Knicks como campeones a batir, LeBron en busca de un último anillo, Doncic dueño de Los Ángeles, Wembanyama hambriento de revancha y una renovada presencia española, la NBA inicia una temporada marcada por los cambios.

El trono ya tiene dueño, pero la lista de aspirantes es de primer nivel.