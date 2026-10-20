121-113. Los Pistons descorchan la NBA con remontada ante los Celtics de Hugo González

Los Celtics estuvieron arriba 99-89 en el cuarto período, pero a partir de entonces los Pistons dieron un golpe en la mesa con un asombroso parcial de 23-0 que les abrió el camino hacia la victoria en el Little Caesars Arena, donde convirtieron diez puntos de desventaja en trece de margen.

Cade Cunningham y Jalen Duren lideraron a Detroit con 22 puntos cada uno. El base repartió además ocho asistencias y el pívot capturó nueve rebotes. Duncan Robinson aportó 21 tantos, con cinco triples de nueve intentos, y Ausar Thompson firmó un doble-doble de once puntos y once rebotes, con cinco asistencias.

Pero una de las grandes claves fue Javonte Green, que revolucionó el encuentro desde el banquillo con 19 puntos y cinco triples de ocho intentos en apenas 17 minutos y 49 segundos.

Los Pistons amargaron el estreno de George, autor de 38 puntos, con siete triples de doce intentos. El alero estableció el récord anotador de un debutante con los Celtics al superar los 30 tantos que Kristaps Porzingis consiguió en octubre de 2023, también en una jornada inaugural.

George acabó con doce canastas de 21 intentos, cinco rebotes y tres asistencias. Su exhibición no encontró apoyo suficiente en Jayson Tatum, que repartió once asistencias, pero se quedó en trece puntos tras convertir seis de 23 tiros de campo y fallar sus siete lanzamientos desde la línea de tres.

Derrick White y Payton Pritchard sumaron 17 puntos cada uno, mientras que Sam Hauser agregó once, con tres triples.

Hugo González, en el comienzo de su segundo año en la NBA, disputó nueve minutos y 43 segundos, capturó tres rebotes y no anotó tras fallar su único lanzamiento, un triple.

El encuentro enfrentó a los dos mejores equipos del Este en la pasada temporada regular. Detroit terminó con un balance de 60-22, por delante de Boston, aunque fueron los Knicks, terceros, quienes acabaron conquistando el anillo.

Boston llegó con ventaja al tramo decisivo del duelo al ritmo de George. Sus siete triples sostuvieron al equipo de Joe Mazzulla, pero el partido cambió de dueño cuando Detroit cerró su aro y encadenó el parcial que marcó la tarde.

Del 89-99 se pasó al 112-99, una vorágine que dejó a los Celtics sin respuestas. Los visitantes lo intentaron con otro parcial de 11-2 para recortar distancias, pero no consiguieron completar la reacción ante los Pistons.

Dos tiros libres de Green colocaron el 119-113 con 6,7 segundos por jugar y dejaron el encuentro sentenciado.

La jornada inaugural de la NBA también preveía el duelo de los New York Knicks, vigentes campeones, contra los Philadelphia 76ers de LeBron James, y un cruce entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, reedición de las últimas finales de la Conferencia Oeste.