135-92. Leonard vuelve a Toronto y los Raptors arrollan a los Bulls en su estreno

Siete años después de conducir a Toronto al único campeonato de la NBA de su historia, Leonard volvió a pisar el parqué del Scotiabank Arena como jugador de los Raptors y fue recibido con cariño por un público que no ha olvidado su decisiva contribución al título de 2019.

El club alimentó la nostalgia regalando a los aficionados una camiseta con la característica palma de la mano de Leonard, convertida en uno de los símbolos de su etapa en Toronto.

Entre los 19.800 espectadores que llenaron el pabellón estaba además el español Serge Ibaka, compañero de Leonard en aquel equipo campeón de 2019 y amigo del alero estadounidense. Cuando las cámaras mostraron a Ibaka en las pantallas del estadio, el público respondió con una sonora ovación.

Pero más allá de la carga emocional, Toronto convirtió el estreno en una exhibición.

Los Raptors salieron con una defensa agresiva, velocidad en las transiciones y acierto exterior y, apenas transcurridos unos minutos, ya habían impuesto el ritmo que dominaría el resto del encuentro.

Leonard, titular desde el comienzo, anotó un triple para colocar el 5-0 y participó en las dos primeras canastas de RJ Barrett. Cuando se marchó por primera vez al banquillo, a 6:45 del final del primer cuarto, llevaba siete puntos.

Immanuel Quickley castigó repetidamente a Chicago desde el perímetro y terminó el primer periodo con 14 puntos. Los Raptors cerraron esos primeros doce minutos con una ventaja de 20 puntos, 43-23, después de anotar seis triples y convertir las pérdidas de los Bulls en constantes oportunidades al contraataque.

El dominio se amplió en el segundo cuarto, aunque la efectividad ofensiva de los Raptors disminuyó por momentos en ese periodo, mientras Chicago nunca dio señales de poder remontar.

Los Bulls apenas anotaron el 28,9 % de sus lanzamientos en la primera mitad y solo convirtieron dos de sus 20 intentos de triple.

Toronto volvió a acelerar después del descanso. Scottie Barnes, Barrett y Leonard ampliaron progresivamente la diferencia y un mate de Barnes situó el marcador en 101-62 antes del final del tercer cuarto.

Con 103-71 al comenzar el último periodo, el partido estaba decidido.

Leonard todavía dejó una última imagen para el público de Toronto: robo de balón y mate al contraataque nada más comenzar el cuarto periodo y, poco después, un triple que elevó la ventaja hasta 46 puntos.

El jugador culminó su regreso con 23 puntos, seis rebotes, cuatro robos y dos asistencias en poco menos de 24 minutos, además de convertir los once tiros libres que intentó.

Barnes también anotó 23 puntos, con seis rebotes y cinco asistencias, mientras que Quickley sumó otros 23 y siete asistencias. Barrett añadió 20 puntos.

Toronto llegó a mandar por 48 puntos y terminó con 34 puntos al contraataque, 15 robos y 31 asistencias, frente a las 27 pérdidas de unos Bulls desbordados de principio a fin.

Para Chicago, Matas Buzelis fue el máximo anotador con 17 puntos, mientras que Caleb Wilson sumó 16 y Jalen Smith y Norman Powell, antiguo jugador de los Raptors, terminaron con 15 cada uno.