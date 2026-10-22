114-106. LeBron y los 76ers remontan 27 puntos y dejan en evidencia a los Cavaliers

LeBron James se estrenó como local con Philadelphia ante su exequipo, unos Cavs con los que fue campeón de la NBA en 2016.

Tyrese Maxey encabezó a los Sixers con 32 puntos y 6 asistencias, acompañado por Joel Embiid (24 puntos y 7 rebotes), Jaylen Brown (21 puntos y 8 rebotes) y LeBron (17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias).

Donovan Mitchell terminó con 32 puntos y 10 rebotes para Cleveland, que disputaba su primer encuentro de la temporada. Evan Mobley aportó 18 puntos y 8 rebotes, mientras que James Harden sumó 16 puntos y 5 asistencias entre los abucheos de su antigua afición.

LeBron recibió al equipo con el que conquistó el campeonato de 2016, al derrotar por 4-3 a los Golden State Warriors en las Finales. Jugó en Cleveland en dos etapas, de 2003 a 2010 y de 2014 a 2018. Ahora disputa su temporada 24 en la NBA, un registro inédito que conmemora con un parche especial.

Los Cavaliers tomaron el control con un parcial de 21-5 después del empate a 11 y alcanzaron los 16 puntos de ventaja en el primer cuarto. Mitchell anotó 12 puntos en ese período y añadió 10 en el segundo, sin fallar ninguno de sus 5 lanzamientos de campo.

Cleveland llegó a dominar por 60-33 y se marchó al descanso con una renta de 24 puntos (69-45). Mitchell llevaba 22, Mobley 15 y Jarrett Allen 14.

Maxey sostuvo a Philadelphia con 15 puntos y 6 aciertos en nueve tiros. LeBron apenas sumaba 5, Brown llevaba 4 con 2 de 8 en lanzamientos y Embiid acumulaba 9 con 3 de 10.

Pero todo cambió en la segunda mitad. Los Sixers abrieron el tercer período con un 8-0 y añadieron después otro parcial de 9-0 para acercarse a tres puntos (80-77). LeBron anotó 10 en ese cuarto, Maxey 9, Brown 7 y Embiid 6.

Philadelphia ganó el período por 37-21, aunque Cleveland conservó 8 puntos de margen (90-82), con 8 de Mitchell en ese tramo.

La remontada se completó con una canasta de Embiid que puso el 96-95, la primera ventaja local del encuentro, después de un arranque de último cuarto de 14-5. El parcial aumentó hasta el 20-5 y los Sixers se situaron por delante por 102-95.

Philadelphia cerró el último período con un 32-16 y limitó a Mitchell a 2 puntos en el último cuarto para hacerse con una vibrante victoria.