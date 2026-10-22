127-105. Doncic comanda el despegue de los nuevos Lakers

Doncic ya lo había advertido minutos antes del encuentro durante su discurso de apertura de temporada: "Va a ser el comienzo de una nueva etapa". Y la estrella eslovena cumplió su promesa sobre la pista, guiando al equipo a la primera victoria y convirtiéndose en el máximo anotador del encuentro con 28 puntos (7 de 18 tiros y 7 asistencias).

Los Lakers arrancaron el duelo californiano imponiéndose con una ventaja mínima de un punto (34-33) en un primer tiempo marcado por la rivalidad de Doncic y Curry, las máximas estrellas de respectivos equipos.

Mientras el esloveno lideró a los angelinos con 13 puntos, el estadounidense llevó la batuta de los Golden State con 16, manteniendo a los de San Francisco en la terna por imponerse en el primer encuentro de la temporada de la NBA.

Ambos apostaron de inicio por sus habituales armas ofensivas. Los Lakers, liderados por el esloveno, encararon el aro con una eficacia del 66,7 % de sus lanzamientos frente a los 54,2 % que lograron los Warriors.

La magia del esloveno comenzó a surtir efecto en el segundo tiempo junto al pívot Walter Kessler (26 puntos, 12 de 12 en tiro), convertido en un fiel escudero con su fina puntería, y con el que el 77 se apoyó como solía hacerlo en la era James.

Junto al estadounidense Austin Reaves, y los aleros Ziaire Williams y Matisse Thybulle completaron los puestos de titularidad del encuentro.

Reaves, quien apenas disfrutó de minutos en el segundo cuarto, brilló aun así sobre la pista aportando 23 puntos y 6 asistencias.

Doncic desató la locura en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con espectacular triple desde casi medio campo que levantó a toda la grada de sus asientos antes del descanso.

Los de San Francisco tuvieron, por su parte, que remar a contracorriente en este segundo tiempo, pese a contar con imparable Curry que se fue al descanso con 20 puntos en el bolsillo.

Los Warriors atravesaron desde entonces una sequía ofensiva importante, con apenas un 29 % en tiro de campo que pasó factura y dificultó sus opciones para responder a la ventaja de los angelinos.

Los Lakers cerraron el partido en el tercer tiempo. Tras la vuelta del descanso, los angelinos arremetieron una contundente ventaja de 34 puntos (102-68) impulsada por Reaves, que, junto a Kessler y Doncic, volvió a conectar con el tridente angelino que tomó las riendas del equipo.

Mientras tanto, un Curry ya deshecho (máximo anotador del equipo con 23 puntos, 7 de 15 en tiros) veía desde banquillo el inevitable vendaval que continuó en el cuarto tiempo con una sangría de puntos.

Los poco más de 18.000 asistentes ovacionaron el ingreso de Broony James, hijo de LeBron James, quien disputó el último tramo de juego, mientras el nuevo trío angelino formado por Doncic, Reaves y Kessler se sentó en el banquillo para saborear la victoria, a la que contribuyeron con 77 puntos ente los tres.