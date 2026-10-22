81-89. El Barça rupera en Milán su balance positivo en la Euroliga

Los azulgrana dominaron desde el salto inicial, ante un rival que siempre fue por detrás en el marcador. El acierto de Robinson en la dirección (8 asistencias, todas ellas en la primera mitad) y de Parra y Martin en el tiro permitió a los de Aleksander Sekulic tomar un primer colchón de puntos (7-14, min.3) que obligó a Giuseppe Poeta a pedir su primer tiempo muerto.

A partir de ahí, los visitantes se limitaron a controlar el duelo, contagiados por el poco ritmo que imponía al juego el cuadro local y también por sus discretos porcentajes en el tiro exterior que dejaron un ajustado 21-23 en el marcador al final del primer cuarto.

La igualdad prosiguió al inicio del segundo período, donde Peters y Darius Thompson intentaban mantener en el choque a su equipo, pero cada vez que los italianos se acercaban en el marcador, el Barça apretaba en defensa. Y además, su falta de acierto en el tiro, lo suplía con su dominio del rebote ofensivo (10 en la primera mitad, 17 en total) para generarse segundas oportunidades en cada ataque.

Un triple de Umude ponía la máxima diferencia azulgrana en el electrónico en la primera parte (29-37, min.16), pero de nuevo Peters y, sobre todo Bolmaro, aparecían para contrarrestar otra canasta de tres Robinson en la recta final de período y dejar un esperanzador 40-44 al descanso.

Parecía que el Barça rompería definitivamente el partido tras la reanudación. Nebo y Balcerowski se turnaban para anular a Moses Wrigth -el principal faro ofensivo del Milán hoy desaparecido- y Gibson, Punter y Umude aumentaban la efectividad visitante en los triples. Un 2+1 de Nebo ponía la máxima diferencia de todo el partido (52-66, min 27) para el cuadro catalán.

Pese a todo, los italianos mantenían sus opciones durante unos minutos más, gracias al acierto de Cole, primero, y de Burnell, después. Pero Gibson respondía con un triple sobre la bocina para que su equipo encarara el último parcial con 7 puntos de ventaja (64-71).

El Armani Olimpia Milán lo siguió intentado en el último cuarto, pero sin fe, ni agresividad en defensa ni jugadores capaces de asumir el liderazgo en ataque, al Barça le costó poco mantenerlo a raya.

Con Gibson apareciendo en ambos lados de la pista para engordar sus estadísticas y Punter recuperando la confianza para erigirse en el máximo anotador del partido con 17 puntos tras haber firmado anotaciones por debajo de los dos dígitos en los dos partidos anteriores se llegaba al final del choque.

El Barça volvió a ser competitivo tras la mala imagen ofrecida en el último partido de la Liga Endesa ante el Joventut; y el Milán fue despedido con pitos por su afición, cansada de ver como su equipo sigue sin levantar cabeza en esta Euroliga.

81 - Armani Olimpia Milán (21+19+24+17): Cole (9), Hall (5), Mathews (3), Peters (13), Wright (6) -cinco inicial- Guduric (2), Bolmaro (12), Darius Thompson (12), Booker (4) y Burnell (15)

89 - Barça (23+21+27+18): Robinson , Punter (17), Martin (14), Parra (12), Balcerowski (0) -cinco inicial- Nebo (11), Gibson (13), Evbuomwan (0), Umude (7), Minaya (1) y Nkamhoua (4).

Árbitros: Sasa Pukl (SVN), Damir Javor (SVN) y Jakub Zamojski (POL). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 7 disputado en el Unipol Forum de Milán (Italia).