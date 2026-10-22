85-79. El Panathinaikos reacciona a tiempo para superar a un serio Baskonia

Los azulgranas miraron de tu a tu a uno de los grandes candidatos al título en un choque del que no se desconectaron en ningún momento y tiraron de los menos habituales para seguir el ritmo del interminable equipo de Zeljko Obradovic.

Mathias Lessort hizo mucho daño en la pintura visitante y fue el mejor con 20 puntos y rebotes.

Por el lado azulgrana, Tadas Sedekerskis fue el más regular con 10 puntos y cinco rebotes, hasta que se retiró con problemas físicos. Matteo Spagnolo apareció cuando más lo necesito el equipo y Stefan Joksimovic y Clement Frisch rozaron la heroica en el último cuarto.

Los griegos anotaron con más comodidad en un partido que comenzó con igualdad, pero donde Nigel Hayes-Davis tiro del equipo local con nueve puntos consecutivos.

Las pérdidas de balón hicieron mucho daño a los azulgranas, que controlaron el rebote y pudieron seguir el paso del Panathinaikos, que mantuvo el nivel físico con su larga rotación.

El Baskonia logró ponerse por delante, 20-21, a pesar de que los helenos no fallaban sus tiros de dos, que llegaban desde el dos contra dos.

El rebote ofensivo le dio más oportunidades al conjunto dirigido por Zeljko Obradovic, que colapsó la zona baskonista para volver a dominar.

Las faltas rigurosas y las pérdidas de balón cayeron como una losa sobre la plantilla vitoriana, mientras los verdes despertaban poco a poco.

Pero el Baskonia salió muy bien de la presión del Panathinaikos y apoyados en un gran Tadas Sedekerskis y la dirección de Damion Baugh continuó al acecho al descanso, 43-40, a pesar de las 12 pérdidas de balón de la primera parte.

La combinación entre Sylvain Francisco y Mathiass Lessort castigó al conjunto vasco en el inicio de la segunda mitad, pero Matteo Spagnolo con siete puntos consecutivos sostuvo a los baskonistas.

El italiano, que aprovechó la ausencia de Kobi Simmons, no tuvo más apoyo anotador y la distancia creció hasta los diez puntos.

Los azulgranas sufrieron en su zona y no pudieron igualar el físico de un Panathinaikos que entró en el último asalto con un 63-54 a favor.

Los problemas físicos de Tadas Sedekerskis complicaron aún más la rotación de los vitorianos, que se agarraron de nuevo al partido con Clement Frisch y Stefan Joksimovic.

Un 2-13 para los de Velimir Perasovic voltearon el marcador y dejó al Baskonia por delante con seis minutos por delante, pero la calidad individual de los verdes y el rebote ofensivo recuperó sensaciones para los locales.

Francisco volvió a encontrar a Lessort, se volvió a estirar la ventaja, pero el Baskonia no se arrugó, volvió a empatar a 79, con 1:26 para el final, pero dos triples de Panathinaikos cerraron el partido, 85-79.

85 - Panathinaikos (20+23+20+22): Francisco (10), Badio (3), Hayes-Davis (18), Hernangómez (-) y Mitoglu (8) -cinco inicial-, Yabusele (9), Nunn (11), Fall (1), Lessort (20), Grant (5) y Bonga (-).

79 - Kosner Baskonia (21+19+14+15): Baugh (8), Spagnolo (16), Stewarrt (-), Kurucs (-) y Faried (6) -cinco inicial-, Lawson (8), Sedekerskis (10), Joksimovic (13), Frisch (11) y Santos (7).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Marcin Kowalski (Polonia) y Saso Petek (Eslovenia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga, disputado en el pabellón Telekom Center (Oaka) de Atenas.