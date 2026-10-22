97-71. Angel Reese y las Dream dan una prueba de fuerza en casa

El encuentro se disputó en el State Farm Arena, al que las Dream trasladaron el partido para disponer de un mayor aforo y Atlanta dio continuidad a su victoria en el segundo duelo de la serie, después de que las Valkyries ganaran el primero, ambos disputados en San Francisco.

Reese convirtió 7 de sus 12 tiros de campo, incluidos los 2 triples que intentó, y sus 5 tiros libres. Añadió 3 asistencias y 3 robos en sus 34 minutos en pista.

Rhyne Howard acompañó a Reese con 16 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 5 robos, mientras que Naz Hillmon aportó 15 puntos, con 3 triples de 5 y un 6 de 10 en tiros de campo.

La australiana Isobel Borlase contribuyó desde el banquillo con 12 puntos y 5 rebotes. Jordin Canada terminó con 10 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, y Allisha Gray sumó 8 puntos y 6 asistencias.

Atlanta comenzó con fuerza y se hizo con 12 puntos de ventaja en el 35-23, aunque Golden State redujo la desventaja a 6 antes del descanso y llegó a igualar el marcador a 48 al principio del tercer cuarto.

Las Dream respondieron con un parcial de 23-9 que les dio ventaja 71-57. Las Valkyries no consiguieron remontar y un 7-0 de Atlanta en el último periodo elevó la diferencia a 20 puntos en el 80-60.

El equipo local acabó con 34 de 69 en tiros, un 49,3% de acierto, frente al 34,8% de Golden State, que convirtió 24 de sus 69 lanzamientos. Las Dream repartieron 26 asistencias y solo perdieron 8 balones, por las 19 asistencias y 15 pérdidas de sus rivales.

Gabby Williams fue la máxima anotadora de las Valkyries con 15 puntos y añadió 8 asistencias y 3 robos, pero terminó con un 5 de 18 en tiros de campo. Tiffany Hayes aportó 14 puntos desde el banquillo.

Cecilia Zandalasini y Janelle Salaun anotaron 13 puntos cada una. La italiana convirtió 4 triples en 6 intentos y la francesa metió 3 de 4.

Kiah Stokes capturó 11 rebotes y puso 3 tapones, aunque se quedó en 2 puntos. Veronica Burton terminó con 3 puntos, 4 asistencias y un 1 de 7 en tiros de campo.

Atlanta tuvo cinco jugadoras en dobles dígitos y cerró su segunda victoria consecutiva en la serie con una diferencia de 26 puntos que les acerca al anillo.