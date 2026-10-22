Edwards arrasa; Davis, Haliburton y Kawhi firman regresos de ensueño y De Larrea debuta

Edwards lideró el triunfo de los Minnesota Timberwolves por 131-106 en el campo de Miami junto a un LaMelo Ball que, en su debut, aportó 21 puntos (5 triples) y 6 asistencias.

Antetokounmpo respondió con 35 puntos y 6 rebotes tras dejar Milwaukee después de 13 temporadas, dos MVP y el título de 2021.

Anthony Davis estrenó su etapa con los Washington Wizards con 34 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias en la victoria por 128-116 ante los Milwaukee Bucks.

Sus 34 puntos igualaron la mejor marca anotadora en un debut con Washington, establecida por Antawn Jamison en 2004. Davis convirtió 11 de sus 20 tiros de campo y 11 de sus 14 lanzamientos libres.

Sin AJ Dybantsa, primera elección absoluta en el último draft, Trae Young acompañó al pívot con 20 puntos y 13 asistencias.

Los Bucks tuvieron como máximos anotadores a Tyler Herro, con 24 puntos y 9 asistencias, y el mexicano Jaime Jaquez Jr., con 22 puntos y 7 rebotes.

Kawhi Leonard regresó a Toronto, donde conquistó el campeonato de 2019, con 23 puntos y 6 rebotes en la victoria de los Raptors por 135-92 ante los Chicago Bulls.

Leonard compartió el liderato anotador con Scottie Barnes e Immanuel Quickley, ambos con 23 puntos. RJ Barrett contribuyó con 20 en un triunfo por 43 puntos de diferencia que marcó el debut del brasileño Tiago Splitter como entrenador de Chicago.

Tyrese Haliburton volvió tras un año de baja por la lesión del tendón de Aquiles sufrida en las Finales de 2025 y firmó 23 puntos y 12 asistencias en la victoria de los Indiana Pacers por 123-120 en el campo de los New Orleans Pelicans.

El base se emocionó al finalizar el encuentro al pensar en su largo proceso de recuperación.

Sergio de Larrea debutó en la NBA en la derrota de los Dallas Mavericks por 128-110 en el campo de los Houston Rockets. El español jugó 6 minutos y 51 segundos, sin puntos, con 2 rebotes y 1 asistencia.

Kevin Durant y Jabari Smith Jr. lideraron a Houston con 30 puntos cada uno. Alperen Sengun añadió 23 puntos y 10 rebotes, Amen Thompson sumó 16 puntos y 10 rebotes y Fred VanVleet repartió 11 asistencias. Cooper Flagg anotó 32 puntos para Dallas.

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández también perdieron, en su caso en casa, por 110-103 ante los Charlotte Hornets.

Grayson Allen lideró a Charlotte con 21 puntos y 5 triples, Naz Reid sumó 20 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias y Dennis Schroder aportó 19 puntos.

Brooklyn no pudo aprovechar los 33 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias de Julius Randle.