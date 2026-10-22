El alero John Konchar, nuevo jugador del Olympiacos hasta 2028

Redacción Deportes, 22 oct (EFE).- El alero John Konchar, un veterano de la NBA, afrontará su primera aventura en el baloncesto europeo de la mano del Olympiacos, con el que firma para las dos próximas temporadas, según informó este jueves el equipo griego.

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