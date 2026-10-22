El alero John Konchar, nuevo jugador del Olympiacos hasta 2028

El estadounidense, de 30 años y 1,96 metros de altura, reforzará el perímetro del vigente campeón de la Euroliga, que ha esperado paciente los descartes procedentes de la liga americana para completar su plantilla.
Konchar jugó en la NBA durante siete temporadas, en los Memphis Grizzlies, donde desarrolló la mayor parte de su carrera, de 2019 a 2026, y en los Utah Jazz desde el pasado febrero.
Pese a formar parte de varias operaciones de traspaso este verano, el jugador fue cortado tanto por los Minnesota Timberwolves como los New York Knicks, por lo que ha decidido embarcarse por primera vez en su carrera en el baloncesto europeo.
Capaz de jugar en las posiciones de '2' y de '3', Konchar se especializó como jugador de rol en la NBA, especialmente por su esfuerzo defensivo y su amenaza como tirador de tres puntos.
La temporada pasada con los Grizzlies promedió 3,2 puntos, 3,1 rebotes, 1,3 asistencias y 1 robo en 30 partidos. Mientras que con los Jazz se fue hasta los 5,9 puntos, 5,7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en 26 encuentros.