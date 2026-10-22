Enes Kanter Freedom denuncia que le impidieron acceder a las Finales de la WNBA

Freedom publicó videos en redes sociales en los que lamentó que no le permitieran ocupar los asientos, a pocos pasos de la pista, que había comprado para el encuentro en el State Farm Arena de Atlanta.

La administración del pabellón explicó en un comunicado que el exjugador había manifestado inquietudes por su seguridad personal a las autoridades federales, estatales y locales, así como a la WNBA, las Dream y los responsables del estadio.

Tras consultar con la liga, la propiedad del equipo y los encargados de seguridad, los organizadores prepararon un palco privado para que Kanter Freedom viera el partido.

Freedom afirmó antes del encuentro que la seguridad le estaba impidiendo acceder a sus asientos y que tendrían que acompañarlo fuera del estadio.

En otro video, publicado durante el descanso, se escucha a una persona informarle de que solo podría acceder al estadio si aceptaba dirigirse al palco privado.