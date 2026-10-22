Los servicios médicos del equipo deportivista señalan que la delantera, que ya no pudo jugar el último partido de la Liga F contra el Eibar, regresará a los entrenamientos en función de su evolución.
22 de octubre de 2026 - 07:50
La uruguaya Espe Pizarro sufre una luxación en el hombro izquierdo
A Coruña, 22 oct (EFE).- La internacional uruguayo Espe Pizarro, futbolista del Dépor, sufre “una luxación en el hombro izquierdo” que le mantendrá de baja un tiempo indefinido, informó este jueves la entidad blanquiazul a través de un comunicado de prensa.
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