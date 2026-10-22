La uruguaya Espe Pizarro sufre una luxación en el hombro izquierdo

La uruguaya Espe Pizarro sufre una luxación en el hombro izquierdo

A Coruña, 22 oct (EFE).- La internacional uruguayo Espe Pizarro, futbolista del Dépor, sufre “una luxación en el hombro izquierdo” que le mantendrá de baja un tiempo indefinido, informó este jueves la entidad blanquiazul a través de un comunicado de prensa.