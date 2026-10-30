98-93. LeBron y sus 76ers golpean otra vez a los Knicks

76ers y Knicks ya se habían enfrentado en la fecha inaugural de la NBA, con victoria de Philadelphia en el Madison Square Garden.

El partido de este viernes formaba parte de la primera jornada de la NBA Cup, de la que los Knicks también son vigentes campeones. En la NBA Cup, una sola derrota puede salir muy cara por el formato de la competición.

Los 76ers dominaron el marcador prácticamente todo el partido, con máximas ventajas de 14 puntos en el segundo y tercer cuarto.

De hecho, los Knicks solo habían estado por delante con el 2-3 al inicio del partido, hasta que Jalen Brunson anotó un triple a 1:32 del final que devolvió la ventaja a Nueva York (89-90).

Duro poco. James respondió con una canasta, el comiendo de un parcial de 7-1 que sellaría la victoria local.

Tyrese Maxey fue el mejor de los 76ers con 27 puntos, James sumó otros 20 y Anfernee Simons aportó 21 puntos desde el banquillo, en un partido que Jaylen Brown se perdió por molestias en la rodilla izquierda.

Para los Knicks, Brunson terminó con 24 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes.

"Mantuvimos la calma. Tuvimos algunas ventajas amplias durante el partido, pero sabíamos que son los campeones y que iban a reaccionar. Supimos resistir sus arreones, hacer algunas jugadas, también en defensa y cerrar el partido", dijo James a pie de pista.

Los 76ers han empezado la temporada con cinco victorias y una sola derrota, confirmando su condición de grandes favoritos en la Conferencia Este. Por el contrario, los Knicks han firmado un arranque por debajo de las expectativas, con un balance de 2-4.