Chet Holmgren también se lesiona y será baja de los Thunder al menos dos meses

Holmgren, de 24 años y pieza clave en el campeonato de los Thunder en 2025, experimentó "molestias leves en la rodilla derecha" el pasado 25 de octubre y "tras consultar con varios especialistas" este viernes recibió tratamiento biológico.

Se espera que su periodo de baja sea de entre 8 y 10 semanas.

La baja de Holmgren se suma a las devastadoras lesiones de Jalen Williams y Cason Wallace para los Thunder. Williams ha dicho prácticamente adiós a la temporada por una fractura en el peroné izquierdo y un tobillo dislocado.

Wallace, por su parte, se sometió este viernes a una operación por una rotura del labrum del hombro izquierdo que lo tendrá alejado de las canchas durante meses.

La lesión de Holmgren puede dar más oportunidades al pívot español Aday Mara, 'rookie' elegido por los Thunder en el último 'draft', que promedia 5,6 puntos y 4,2 rebotes por partido como suplente en este inicio de temporada.