El MoraBanc recibe en un momento delicado al Valencia, el vigente campeón

El equipo dirigido por Žan Tabak aún tiene lesionado al base hispano-brasileño Rafa Luz con pubalgia y cuenta con la duda del pivot Leon Radošević, que arrastra problemas estomacales.

"El Valencia es uno de los equipos más físicos de toda la competición de Euroliga y, por tanto, la ACB también. Se basa en un juego de ritmo alto y de una presencia física en el rebote defensivo y ofensivo. Nuestra llave pasa por intentar minimizar su potencia física", aseguró el técnico de Split.

Los valencianos, dirigidos por Xavi Albert, llegan al encuentro después de perder su partido de Euroliga en el Palau Blaugrana contra el Barça, mientras que en su anterior encuentro superaron al Besiktas. "Este año ibamos en la dirección de estar mejor físicamente que la temporada pasada. Se ha conseguido y se puede ver en los partidos que hemos jugado hasta ahora. Intentaremos hacer nuestro juego y vamos a intentar buscar nuestras opciones delante de nuestra afición", explicó Albert.

El MoraBanc Andorra ya pudo sorprender en su últimos partido al Río Breogán Lugo y buscará hacer lo mismo contra un Valencia Basket que viene, por tanto, de jugar dos encuentros de Euroliga. "No creo que vengan aquí relajados. Juegan con un intensidad alta, pero no es lo mismo jugar un partido que dos partidos en una misma semana. No les pasará una factura física, pero mental puede ser que sí. Dependerá de su entrenador y de sus preparadores".

TJ Shorts, el base norteamericano del Valencia Basket, es uno de los mejores hombres del conjunto taronja, que llega con la baja de Nikola Mirotić. "Con un 'roster' tan largo no notarán la baja de Nikola. Y TJ Shorts es un jugador básico para ellos y esperemos limitar su anotación y también la creación", comentó el de Split.

El MoraBanc realizó 21 pérdidas contra el Surne Bilbao Basket, pero el objetivo será tener muchas menos para intentar sorprender al Valencia Basket. "Necesitamos estar en nuestro plan de partido. Nos falta mejorar en la ejecución y estar más concentrados", sentenció Tabak.