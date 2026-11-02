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Básquetbol
02 de noviembre de 2026 - 01:15

124-112. Lendeborg se viste de Curry

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Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- El novato de origen dominicano Yaxel Lendeborg se vistió de Stephen Curry este domingo con 37 puntos y seis triples para liderar el triunfo de los Golden State Warriors ante Los Angeles Clippers (124-112), en un partido que el equipo de San Francisco afrontó sin su gran líder, pendiente de su recuperación por un problema de rodilla.

Por EFE
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El ala-pívot, de 24 años, añadió cuatro rebotes y seis asistencias en 34 minutos, con 13 aciertos en 19 tiros de campo, para impulsar la cuarta victoria consecutiva de Golden State.

De'Anthony Melton le apoyó con 21 puntos y seis triples, mientras Brandin Podziemski y Brandon Williams aportaron 17 tantos cada uno.

Elegido undécimo en el draft, Lendeborg, de raíces dominicanas por su familia, conquistó la NCAA con Michigan junto al español Aday Mara antes de llegar a la NBA.

Lendeborg anotó 12 puntos en su estreno ante los Lakers, 18 contra Memphis, 26 frente a Phoenix, 31 en Denver y 26 en Minnesota. Tras quedarse en seis ante los Lakers, firmó este domingo su mejor actuación sin Curry, Jimmy Butler, Draymond Green ni Moses Moody.

En los Clippers, el español Baba Miller, también novato, aportó dos puntos y dos rebotes en seis minutos.

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