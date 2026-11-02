131-125. Doncic destroza a los Raptors

El esloveno convirtió doce de sus 23 tiros de campo, ocho de doce triples y sus trece lanzamientos libres en 35 minutos. Su exhibición permitió a los Lakers reaccionar después de desperdiciar una ventaja de 25 puntos en la derrota del viernes ante los Golden State Warriors.

Doncic ya había dejado encarrilado el encuentro al descanso, con 24 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y cinco robos. Se convirtió en el primer base de la historia de la NBA con al menos cinco robos y cinco triples en una mitad.

El esloveno, principal referencia de los Lakers tras la salida de LeBron James después de ocho temporadas, prolongó su extraordinario arranque anotador. Había firmado 52 puntos ante Utah, 41 contra Portland y 37 frente a Golden State, después de perderse el derbi ante los Clippers por molestias de espalda.

Austin Reaves le respaldó con diecinueve puntos y Walker Kessler aportó 16, quince rebotes y tres tapones, sin fallar ninguno de sus seis tiros de campo. Collin Sexton añadió catorce tantos desde el banquillo.

Los Lakers llegaron al descanso con una ventaja de 66-54 y ampliaron la diferencia hasta el 104-82 al final del tercer cuarto, antes de que Toronto reaccionara con 43 puntos en el último periodo, sin poder obrar la remontada.

Scottie Barnes lideró a los Raptors con 29 puntos, mientras RJ Barrett sumó 22 y diez rebotes. Jamison Battle añadió veinte desde el banquillo.

Toronto volvió a competir sin Kawhi Leonard, ausente por una inflamación en la rodilla izquierda, en el comienzo de su gira por la costa Oeste.