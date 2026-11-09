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Básquetbol
09 de noviembre de 2026 - 11:55

Marcelinho Huertas sopesa una oferta para fichar por el Dubai Basketball

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Santa Cruz de Tenerife (España), 9 nov (EFE).- El base brasileño de La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas sopesa una oferta para fichar por el Dubai Basketball, el equipo de Emiratos Árabes Unidos entrenado por el español Xavier Pascual.

Por EFE
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Según indicaron a EFE fuentes cercanas al club canario, de la máxima categoría del baloncesto español, la operación se desarrolla desde el fin de semana y estaría próxima a cerrarse, si bien ninguna de las tres partes implicadas lo ha confirmado aún.

Si Huertas acepta esa propuesta, volvería a ser dirigido por Pascual, con el que coincidió durante su etapa en el Barça y con el que ahora volvería a disputar la Euroliga, competición en la que el Dubai Basketball figura actualmente en sexta posición.

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