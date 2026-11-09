Marcelinho Huertas sopesa una oferta para fichar por el Dubai Basketball

Según indicaron a EFE fuentes cercanas al club canario, de la máxima categoría del baloncesto español, la operación se desarrolla desde el fin de semana y estaría próxima a cerrarse, si bien ninguna de las tres partes implicadas lo ha confirmado aún.

Si Huertas acepta esa propuesta, volvería a ser dirigido por Pascual, con el que coincidió durante su etapa en el Barça y con el que ahora volvería a disputar la Euroliga, competición en la que el Dubai Basketball figura actualmente en sexta posición.