ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Básquetbol
10 de noviembre de 2026 - 03:40

Lakers, Spurs y Warriors, lanzados en el Oeste

Imagen sin descripción

Washington, 9 nov (EFE).- Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs y Golden State Warriors se apuntaron este lunes sendas victorias contra Atlanta Hawks, Phoenix Suns y New Orleans Pelicans, respectivamente, extendiendo así las mejores rachas de la liga.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los Lakers (10-2) derrotaron a los Hawks por 114-124 en el regreso del esloveno Luka Doncic tras causar baja en el último partido por molestias lumbares. La de Atlanta fue la sexta victoria seguida para los angelinos.

Doncic terminó con 32 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, cada vez más cerca de su primer triple-doble de la temporada, en un partido en el que no tuvo a Austin Reaves a su lado, que fue baja por enfermedad.

Sí le acompañaron Walker Kessler con 21 puntos y 10 rebotes, y Sandro Mamukelashvili con 23 puntos y 8 rebotes. Collin Sexton aportó 18 puntos.

Desde que los Spurs (9-2) perdieran los dos primeros partidos de la temporada no han hecho más que ganar. Este lunes se impusieron por 96-122 a los Suns con 40 puntos de Victor Wembanyama, que completó 11 rebotes y 9 tapones.

Es la novena victoria seguida de unos Spurs que ahora mismo tienen la mejor racha de la liga.

Para 'Wemby', la de Phoenix fue una actuación estelar pocos días después de sus 52 puntos y 24 rebotes ante los Dallas Maverics. El francés, con 30,1 puntos de promedio, está decidido a batallar con Doncic, que promedia 39,3 puntos, el 'MVP'.

Los Warriors (8-3), superando todas las expectativas, encadenaron este lunes su octavo triunfo consecutivo tras derrotar de manera contundente a los Pelicans por 138-87. Igual que los Spurs, los Warriors no han hecho más que ganar tras sus primeras tres derrotas.

Stephen Curry y Brandin Podziemski anotaron 25 puntos cada uno, mientras que el 'rookie' Yaxel Lendeborg, internacional con República Dominicana, terminó con 23, afianzándose como gran revelación de la temporada.

Además de estos partidos, los Dallas Mavericks (7-4) derrotaron a los Indiana Pacers por 125-122 con 43 puntos y 10 rebotes de Cooper Flagg y otros 35 puntos de Kyrie Irving. Santi Aldama aportó 10 puntos desde el banquillo.

Los Houston Rockets ganaron 110-100 a los Denver Nuggets pese a los 38 puntos de Jamal Murray y los 25 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias de Nikola Jokic. Para Housto, Kevin Durant anotó 23 y Alperen Sengun 20.

Los Detroit Pistonsse impusieron 122-111 a los Washington Wizards, superando los 44 puntos y 13 rebotes de Anthony Davis, y rompieron una racha de dos derrotas. John Collins aportó 24 puntos, mientras que Duncan Robinson y Daniss Jenkins sumaron 22 cada uno.

En Charlotte, los Hornets derrotaron a los Cleveland Cavaliers por 124-112 con 27 puntos de Grayson Allen y 25 de Naz Reid, mientras que los Memphis Grizzlies ganaron 102-118 en Toronto a los Raptors con 27 puntos de Ty Jerome.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más
04
Política
“Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno
Ver más
05
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más

Te puede interesar