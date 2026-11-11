ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Básquetbol
11 de noviembre de 2026 - 02:10

97-93. Los Capitanes superan en sufrido partido a los Texas Legends en la G-League

Imagen sin descripción

México, 10 nov (EFE).- Los Capitanes de la Ciudad de México derrotaron este lunes en dramático partido por 97-93 a Texas Legends en juego de la G-League, liga de desarrollo de la NBA.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Fue la tercera victoria consecutiva para Capitanes.

Zeke Mayo lució como el mejor anotador del juego: aportó 25 puntos para la victoria y entres estos acertó seis triples.

Por Legends, Matt Cross fue el más efectivo, con 20 puntos.

El juego arrancó con una intensa lucha debajo de la pintura que los Capitanes terminaron por dominar gracias a Zeke Mayo, quien empujó la ventaja de su quinteto por 25-19 con tres rebotes y un par de triples.

Legends combatió con la fuerza bajo el aro de Jeremy Sochan, quien sumó cuatro rebotes y cinco puntos.

En el segundo periodo Texas cayó en precipitaciones en sus transiciones que provocaron que perdieran balones que terminaron en puntos en contra.

El quinteto, que entrena el brasileño Vitor Galvani, mantuvo la intensidad y la concentración con la que inició, situación que permitió superar los 50 puntos en la primera mitad en la que se fue con ventaja de 56-43 gracias a la mano caliente de Zeke Mayo, quien sumó 16 puntos, 15 por la vía de la larga distancia.

Para el tercer periodo Legends intentó la reacción empujado por la puntería de Chris Mantis y las recuperaciones en la pintura de Jeremy Sochan.

El quinteto de la capital mexicana apagó la intensidad del visitante gracias al aporte desde la banca de los dominicanos Rafael Castro y Chad Baker-Mazara que alargó la ventaja a 77-64.

En el último periodo Capitanes redujo el ritmo, ante la desesperación de Galvani, lo que Texas aprovechó empatar 90-90 con una seguidilla de triples que encabezó Adam Flagler, con tres; Chris Mantis, quien sumó dos, más otro del español Jorge Diaz-Graham y uno de Matt Cross.

Capitanes aguantó el temporal e impulsado por Zeke Mayo y Chad Baker-Mazara volvieron a poner distancia para sellar una sufrida victoria por 97-93.

En su siguiente partido, los Capitanes visitarán a los Osceola Magic este jueves.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más
02
Mundo
Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno
Ver más
03
Economía
BCP con quórum mínimo tras renuncia de directores
Ver más
04
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
05
Nacionales
Unión de Jubilados exige un “cambio total” en el IPS
Ver más

Te puede interesar