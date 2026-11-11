El R.Madrid continúa su yincana ante las mejores defensas frente al Estrella Roja

En sus dos últimos encuentros en casa en la competición, el conjunto 'merengue' destrozó el cerrojo de los turcos, a los que ganaron por 95-76, y también el de los griegos, donde pese a caer derrotados en la prórroga, se fueron hasta el 112-115.

Ahora, el Estrella Roja, entrenado por el español Ibon Navarro, llega como segundo clasificado con un récord de 7 victorias y 3 derrotas. Lo hacen además con una media de puntos encajados de 74 por encuentro, la mejor de toda la Euroliga, y con el mejor 'net rating' (estadística avanzada que mide el rendimiento en ambos lados de la pista), al recibir sólo 98 puntos por cada 100 posesiones.

Todo un desafío para los de Pedro Martínez, que recuperan a Chuma Okeke para la convocatoria en favor del debutante Pablo Mera, mientras que siguen a la espera de recuperar a sus lesionados: Facundo Campazzo, Théo Maledon, Gabriel Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba.

Pese a la derrota frente a los griegos, único equipo en ganar como visitantes en el Movistar Arena, el técnico confía en el factor Palacio para vencer a los serbios, que, a su vez, llegan tras ganar al Olympiacos, vigente campeón, en el Sunel Arena de Atenas.

A su favor, el Real Madrid es el mejor equipo a nivel ofensivo de la competición, con 97,8 puntos anotados por encuentro y un 'net rating' en ataque de 129,9, el más alto de la Euroliga.

Martínez se deshizo en elogios para su homólogo en el cuadro serbio, Ibon Navarro, que por primera vez se encuentra fuera de España y entrenando a un equipo en el nuevo formato de la competición europea, con hasta tres partidos a la semana, contando con los compromisos de las ligas domésticas.

"Tiene una dificultad, pero para eso nos preparamos (...). Creo que Ibon lo va a hacer bien, porque es un grandísimo entrenador y porque tiene muy buena mentalidad. Lo ha demostrado en el pasado y estoy seguro que con las dificultades inherentes a las responsabilidades que tenemos lo hará bien seguro. Personalmente, creo que no hay que quejarse. Somos unos privilegiados de jugar tantos partidos, de viajar tanto...Debemos ver la parte positiva de estar en equipos que tienen una exigencia tan grande. Lo veo como un privilegio, no como una carga", dijo Martínez.

Los serbios, además, son el segundo mejor equipo en el rebote defensivo y el segundo en asistencias. Martínez destacó a jugadores con pasado en la ACB como Tyson Carter o Chris Jones, además del pívot Christian Koloko, uno de los últimos fichajes del Estrella Roja que ya ha tenido un impacto inmediato en la competición.

Además de otros viejos conocidos como Chima Moneke o Semi Ojeleye, sobresale Jordan Nwora, con unos guarismos de 15 puntos, 5,5 rebotes, 1,3 asistencias, 1 robo y 15,1 de valoración.