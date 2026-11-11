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Básquetbol
11 de noviembre de 2026 - 10:05

El Valencia quiere sellar su mejor arranque de Euroliga ante un Bayern con 'trampa'

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Valencia, 11 nov (EFE).- El Valencia Basket quiere sellar este jueves en el Roig Arena el mejor arranque de su historia en las primeras once jornadas de la Euroliga con una octava victoria ante el Bayern Múnich, que ha conseguido como visitante sus únicas tres victorias del curso hasta ahora.

Por EFE
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Con un balance de siete triunfos y tres derrotas en las diez primeras jornadas, el conjunto que dirige Xavi Albert se ha asentado en la concurrida parte alta de la clasificación. El Olympiacos es líder con ocho victorias y por debajo hay un grupo de seis equipos con una menos, entre los que se encuentra el Valencia, que es tercero por la diferencia de puntos.

Eso sí, el conjunto 'taronja' tiene, antes de iniciarse la jornada, dos victorias más que el Partizan, que es undécimo y sería el primer equipo que quedaría fuera de la siguiente fase del torneo si acabara así la fase regular de la competición. Los seis primeros pasan directos a cuartos de final y los cuatro siguientes disputarán el 'play in' que decidirá los dos últimos contendientes de esa eliminatoria previa a los Final a Cuatro.

El Valencia afronta este encuentro con unos precedentes muy favorables de seis triunfos en otras tantas visitas del conjunto de Munich, tras haberse impuesto en la pasada jornada en la cancha del Armani Milán, otro equipo de la zona baja. Ese choque, en el que el tuvo muchos problemas para doblegar al equipo italiano, debe servirle de advertencia.

El balance de 7-3 que acumula es el mismo que logró en la campaña 2020-21 el equipo que dirigía Jaume Ponsarnau, que en la undécima jornada de aquella campaña también se midió a un rival alemán teóricamente asequible como parecía el Alba Berlín y que se vio sorprendido por el conjunto que dirigía Aíto García Reneses.

Tras el triunfo en Milán, el Valencia sumó además su cuarta victoria seguida en la Liga Endesa al imponerse en la cancha del San Pablo Burgos, en un encuentro en el que cuajó una floja primera mitad que le llevó a estar once abajo al descanso, pero en el que supo sobreponerse en la segunda parte.

Para este encuentro, Albert mantendrá las bajas de los interiores Nate Reuvers y de Nikola Mirotic, aunque podría recuperar al ala-pívot Mo Gueye, que se ha perdido los últimos encuentros por molestias en un pie y que ya estuvo cerca de reaparecer en Burgos.

Si Gueye está finalmente disponible, el técnico tendrá que hacer un descarte técnico. El jugador que más veces ha sido elegido para no jugar ha sido Lucas Marí.

Enfrente, el equipo que dirige el exjugador Anton Gavel tiene entre sus referentes al veterano extaronja Vladimir Lucic, a los estadounidenses Duane Washington y Austin Wiley y el pívot alemán Johannes Thiemann, además de Oscar Da Silva y Rokas Jokubaitis. El equipo alemán anunció este martes la salida del equipo de Kamar Baldwin, uno de sus exteriores de rotación, que ha fichado por el Maccabi.

El Bayern aún no ha conseguido ganar ante su público, pero, con un baloncesto de tendencia más ofensiva que defensiva, ha sido capaz de imponerse en las pistas del Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes y ASVEL Villeurbanne, en la que venció en la pasada jornada, liderado por Wiley, 22 puntos y 9 rebotes, y Lucic, 18 puntos y 8 asistencias.

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