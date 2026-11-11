Huertas cambia ACB por Dubai: "Me mueven los desafíos y este es el último de mi carrera"

"Creo que hay una llama dentro de mí que sigue moviéndome y es lo que me trajo hasta aquí. Yo me he movido siempre a base de desafíos. Me parece que este desafío es un desafío increíble y creo que es, sinceramente, el último que podría presentarse en mi carrera. Por eso he tomado la decisión de ir a por ello", confesó Huertas en rueda de prensa, visiblemente emocionado.

Tras 19 años en España (2003-2026, con un paréntesis de una temporada en Italia y otro de dos en la NBA), el base brasileño deja Tenerife con 43 años y un palmarés con que tardará en igualarse en la isla: una Liga de Campeones, dos Copas Intercontinentales, un subcampeonato en la Copa del Rey y dos terceros puestos en Liga Endesa, además de una larga lista de récords individuales.

"Hay momentos para los que nunca estamos del todo preparados. Aunque sepas que llegarán, cuando llegan las palabras se quedan cortas. Hoy me toca vivir una de ellos. Después de siete temporadas, cierro una de las etapas más bonitas de mi vida", afirmó.

Acompañado por el presidente del Club Baloncesto Canaria (La Laguna Tenerife en las últimas temporadas), Aniano Cabrera, Huertas explicó que abandonar el equipo a mitad de temporada ha sido una de las decisiones más difíciles de toda su carrera.

"Durante estos años surgieron oportunidades difíciles de rechazar, como ha mencionado Aniano, pero siempre encontré motivos para quedarme aquí, porque siempre fui muy feliz, porque me sentía valorado, querido, respetado. Porque sentía que aún nos quedaban cosas por conseguir juntos y porque Tenerife dejó de ser un lugar donde jugaba a baloncesto para convertirse en mi casa", añadió.

Ahora se va persiguiendo el desafío de la Euroliga a "otro equipo" cuyo nombre evitó mencionar hoy. En el club dan por sentado que es el Dubai, pero Cabrera sólo reveló que, cuando el agente de Marcelinho le trasladó la oferta que había recibido, únicamente le hizo dos preguntas al jugador: "¿Te atrae la idea? ¿Te hace ilusión?".

La respuesta que le dio está implícita en las explicaciones de Huertas de hoy. "Sabiendo quién es Marce y todo lo que nos ha dado, y no voy a enumerar todos los éxitos que hemos logrado con él estos años, me quedo con todas las cosas buenas, por lo que es, lo que ha sido y lo que será para nuestro club", argumentó Cabrera.

El internacional brasileño dedicó buena parte de su comparecencia a dirigirse a la afición aurinegra: "Gracias por cuidarme, por confiar en mí, por exigirme, por hacerme sentir parte de algo tan especial. Me siento profundamente orgulloso de haber vivido aquí unos de los mejores años de mi vida como jugador, compitiendo al máximo nivel y con una ilusión que nunca se apagó".

¿Quiere ganar Marcelinho la Euroliga en el tramo final de su carrera? Huertas no esquivó la pregunta ante la prensa que le ha seguido estos años en el pabellón Santiago Martín: "Cada vez que yo entro en una cancha de baloncesto, entro para ganar, para competir y para luchar por lo máximo, sea con la camiseta que sea".

¿Y lo ve posible con 43 años? El brasileño lo tiene claro: "La edad puede ser un condicionante para algunas cosas, pero para otras quizás no. Mi hambre por el baloncesto, por competir, sigue intacta y espero que pueda seguir durante lo que queda", sentenció.

Huertas se va convencido de "volver a intentar lo que la gente cree que es imposible". "Pero para mí, es baloncesto", aclaró.

Marcelinho Huertas detalló que estos días ha tenido conversaciones que le han resultado "muy duras" -porque eran una despedida- con su entrenador, Jaka Lakovic, y con sus compañeros.

"Todos me han dicho lo mismo: 'Mira, tú no tienes que disculparte de nada, tú realmente te lo mereces, te lo has ganado, te vas y punto. Y nosotros seguiremos'. Y yo estoy seguro que seguirán bien y muy bien, porque ya lo han demostrado muchas veces que este equipo es un equipo y no es el equipo de un jugador, y es un equipazo", concluyó.