Kenan Kamenjas jugará cedido en el Baskonia hasta final de temporada

Kamenjas, de 207 centímetros y 26 años, se formó en el Spars Sarajevo, con el que debutó como profesional en 2017 en la liga bosnia y conquistó la Copa de Bosnia en 2020.

En 2022 fichó por el Buducnost VOLI, con el que compitió en la Liga Adriática y la EuroCup durante tres temporadas y ganó tres ligas de Montenegro y la Copa de Montenegro de 2025. En la temporada 2025-26 debutó en la Euroliga con el conjunto dubaití, club con el que también ha disputado Liga Adriática.

El nuevo baskonista ha promediado este inicio de temporada 2026-2027 en Liga ABA 5,8 puntos y 3,6 rebotes por partido. De momento, no ha debutado en la competición europea. El curso pasado firmó 8,5 puntos y 6 rebotes en la competición balcánica.

El club vitoriano destacó en un comunicado “el físico y la experiencia europea” de Kamenjas.