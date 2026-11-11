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Básquetbol
11 de noviembre de 2026 - 12:00

Kenan Kamenjas jugará cedido en el Baskonia hasta final de temporada

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Vitoria (España), 11 nov (EFE).- El pívot bosnio Kenan Kamenjas jugará hasta el final de la presente temporada en el Kosner Baskonia, después del acuerdo alcanzado con el Dubái Basketball para su cesión, lo que permitirá redondear la pintura del equipo vasco tras el anuncio, también este miércoles, del fichaje del interior letón Rolands Smits.

Por EFE
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Kamenjas, de 207 centímetros y 26 años, se formó en el Spars Sarajevo, con el que debutó como profesional en 2017 en la liga bosnia y conquistó la Copa de Bosnia en 2020.

En 2022 fichó por el Buducnost VOLI, con el que compitió en la Liga Adriática y la EuroCup durante tres temporadas y ganó tres ligas de Montenegro y la Copa de Montenegro de 2025. En la temporada 2025-26 debutó en la Euroliga con el conjunto dubaití, club con el que también ha disputado Liga Adriática.

El nuevo baskonista ha promediado este inicio de temporada 2026-2027 en Liga ABA 5,8 puntos y 3,6 rebotes por partido. De momento, no ha debutado en la competición europea. El curso pasado firmó 8,5 puntos y 6 rebotes en la competición balcánica.

El club vitoriano destacó en un comunicado “el físico y la experiencia europea” de Kamenjas.

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