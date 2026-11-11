Pedro Martínez: "No nos quejamos, nos adaptamos a lo que tenemos"

Con las ausencias confirmadas de Facundo Campazzo, Théo Maledon, Gabriel Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba, el técnico 'merengue' lamentó la carga de minutos de jugadores como Andrés Feliz, pero valoró el esfuerzo de sus jugadores y de los jóvenes canteranos como Pablo Mera, que pese a debutar en la pasada jornada de la Liga Endesa, no entrará en la convocatoria.

"No nos quejamos, nos adaptamos a lo que a lo que tenemos y tenemos la esperanza y la aspiración de ser competitivos con los jugadores que tenemos. Echamos de menos a los que no están, pero confiamos en los están, en que van a dar un paso adelante y que nos van a ayudar a ser competitivos", afirmó en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Real Madrid este miércoles en la víspera del duelo.

"Pablo Mera ayer y hoy ha entrenado con nosotros y nos ayuda a que no sobrecarguemos, al menos en los entrenamientos, a jugadores como Andrés (Feliz), que ahora está jugando más de lo que nos gustaría y lo que debería. Lo está haciendo con buena predisposición. Por ejemplo, mañana Pablo no va a estar porque con la entrada de Chuma (Okeke) ya tenemos una plantilla de 12 jugadores profesionales con los que esperamos ser competitivos", informó.

Con Okeke recuperado, también quiso elogiar la predisposición de otras piezas como Olivier Sarr o Sergio Llull, que por las lesiones que afectan al colectivo, se han visto obligados a jugar en posiciones diferentes a las suyas.

"Sarr el otro día nos dio unos minutos muy buenos en una posición que no es la suya natural. Y eso es lo bueno, que los jugadores estén dispuestos a ayudar al equipo. Queremos ser competitivos con los que tenemos y para eso necesitamos que tengan una buena actuación, sea en su posición o no. Por ejemplo, Sergio Llull seguramente se sienta más cómodo en la posición de '2', pero ahora está jugando de '1'. Eso es lo bueno, que los jugadores sean capaces de ayudar al equipo en la dimensión que el equipo necesite de ellos", reiteró.

Cuestionado por el rendimiento de Timothé Luwawu-Cabarrot, jugador del equipo que más tiros de campo y de tres puntos realiza del equipo, con un 26.5% de efectividad desde el 6,75, respondió que espera una mejora de él y de todo el equipo.

"Todos los jugadores tienen margen de mejora. Pero no es fácil mejorar, eso tiene que ver con el trabajo del día a día, con entrenar bien, con el esfuerzo, con la mentalidad, con la fuerza mental...Esperamos que Tim mejore y esperamos que mejoren todos. Hay que tener esa mentalidad de ser críticos y no conformarte con lo que ya haces y tener la mentalidad de mejorar", aseguró.

Sobre su rival, el Estrella Roja, señaló que son un buen equipo a nivel defensivo y ofensivo, con físico y ritmo, que además llega como segundo clasificado (7-3) y con la mejor defensa de la Euroliga, encajando 74 puntos de media por partido.

"Debemos preocuparnos por su defensa, donde además tienen mucha variedad, pero también en ataque, ya que tienen manejadores como Chris Jones o Tyson Carter, que tienen mucha capacidad de anotación. Son muy físicos, han fichado a Christian Koloko, que es '5' atlético y hace muchas cosas bien en ataque y en defensa. Están siendo uno de los mejores equipos de la liga, han ganado ocho de los últimos nueve partidos. Están en un momento de forma muy bueno y va a ser un partido duro, pero lo afrontamos con ánimo. En el Palacio creemos que podemos ganar a cualquiera y esa es la mentalidad que tenemos ahora mismo", analizó.