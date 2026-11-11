Xavi Albert: “En Euroliga hay que olvidarse de la clasificación”

“En la Euroliga hay que olvidarse de la posición que tienen los equipos porque hay lesiones, hay momentos de juego y muchos factores que influyen en ganar o perder. Llevamos poco tramo de temporada y todos los rivales de la Euroliga son peligrosos. Ellos tienen grandes tiradores y seguro que nos obligan a cosas distintas a otros rivales”, explicó Albert en declaraciones facilitadas por el club.

El Valencia Basket, tercero de la Euroliga con 7-3, regresa al Roig Arena tras cuatro partidos disputados a domicilio entre la competición europea y la ACB. Albert valoró positivamente el hecho de volver a jugar ante su afición.

“Es un elemento clave para sacar los partidos delante. Venimos de buenas sensaciones jugando fuera, algo importantísimo combinando Euroliga y ACB, pero han sido dos semanas intensas, se ha notado tanto viaje y tenemos muchas ganas de encontrarnos con nuestra gente”, señaló.

“Siempre tratamos que el partido tenga el ritmo más elevado posible. Esa es la idea inicial, pero el equipo está respondiendo muy bien porque una cosa es la idea que tenemos, y otra encontrar la manera de leer el partido para sacar la victoria”, concluyó.