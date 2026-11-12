102-87. El Valencia de TJ Shorts controla al Bayern y firma su mejor arranque en Euroliga

El triunfo permite al conjunto de Xavi Albert mantenerse en la zona alta de la clasificación y su balance de 8-3 tras los once primeros encuentros en la competición supone su mejor arranque histórico en la Euroliga.

El Valencia Basket dominó ya con solvencia el inicio. La defensa de Mario Saint-Supéry colapsó a Rokas Jokubaitis y de rebote el juego colectivo alemán y en ataque, al ritmo de TJ Shorts, los locales se hicieron con la iniciativa del marcador (10-2, m.4).

No tardó en pararlo Anton Gavel que, al menos, consiguió que su equipo empezara a anotar con Washington a los mandos y Wiley barriendo los rebotes en el aro local. Pero también el Valencia supo encontrar a un confiado Neal Sako en la otra zona y los equilibrios se mantuvieron (26-17, m.9).

El Bayern consiguió ser más incisivo y sacar faltas a la defensa 'taronja', lo que le dio puntos desde el tiro libre y cortó ritmo a los locales. Pero el Valencia no se puso nervioso, en parte porque un par de triples de Gonzalo Corbalán y de Armori Brooks alimentaron su casillero y compensaron el despertar de Andy Obst.

El conjunto alemán vio cómo Óscar Da Silva, uno de sus jugadores más sólidos, se tuvo que ir al banquillo con tres faltas pero de nuevo la dupla que formaron Obst y Wiley le permitió llegar vivo al descanso (52-41, m.20).

Regresó mejor de nuevo el Valencia pero le faltó colmillo y constancia para abrir hueco y el Bayern, con una mejor circulación de balón y de nuevo con Da Silva de estilete, logró reducir su desventaja y amenazar el dominio del encuentro.

La labor de intendencia de Jasiel Rivero y de Josep Puerto, pese a su mal porcentaje de triples, permitió al Valencia superar ese bache y dio tiempo a que TJ Shorts retomara el mando del encuentro y recuperara parte de la renta perdida por los suyos (80-67, m.32).

Un par de triples locales, uno del hiperactivo Cárdenas y otro de Osetkowski, y un par de buenas permitieron al Valencia abrir brecha y romper definitivamente el choque pese a que Obst no dejó de anotar desde la línea de 6,75, aunque no bastó para complicarle el final al sólido equipo de Xavi Albert.

102 - Valencia Basket (29+23+21+29): TJ Shorts (14), Saint-Supéry (6), Taylor (7), Osetkowski (9), Sako (11) -cinco titular- Cárdenas (9), Moore (-), Corbalán (10), Brooks (14), Puerto (10), Gueye (2) y Rivero (10).

87 - Bayern Múnich (19+22+24+22): Jokubaitis (10), Obst (22), Lucic (4), Da Silva (12), Thiemann (6) -cinco titular- Norris (4), Beauchamp (4), Washington (13), Voigtmann (-), Wiley (10) y Jessup (2).

Árbitros: Mogulkoc (TUR), Vilius () y Bissang (FRA). Eliminaron al visitante Da Silva (m.39).

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 12.927 espectadores.

La alicantina Awa Fam, exjugadora del Valencia Basket, y ahora en la WNBA, asistió al encuentro, junto a sus excompañeras en el club valenciano Alicia Flórez y Elena Buenavida, así como los entrenadores de fútbol Iñigo Pérez y Unai Emery.