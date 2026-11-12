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Básquetbol
12 de noviembre de 2026 - 03:45

118-108. Los Thunder caen en Portland por segunda noche consecutiva

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Washington, 11 nov (EFE).- Veinticuatro horas después de perder por 103-123, los Oklahoma City Thunder volvieron a caer este miércoles ante los Portland Trail Blazers, esta vez por 108-118, en un inicio irregular de temporada para los campeones de 2024, lastrados por las lesiones.

Por EFE
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Deni Avdija lideró por segunda noche consecutiva a los Blazers con 28 puntos, Sidy Cissoko y Jrue Holiday terminaron con 19 puntos cada uno, mientras que Damian Lillard aportó 18.

Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 31 puntos y Isaiah Hartenstein con 20 puntos y 11 rebotes. El 'rookie' español Aday Mara volvió al quinteto titular de Mark Daigneault y aportó 11 puntos y seis rebotes, cinco de ellos ofensivos.

La lesión de Chet Holmgren ha abierto las puertas a la titularidad a Mara en unos Thunder que también han sufrido las importantes bajas de Jalen Williams y Cason Wallace en este inicio de campaña.

Los Thunder estuvieron especialmente mal desde el perímetro, con solo 11 triples convertidos en 36 intentos. Gilgeous-Alexander terminó con un 0 de 7 y Jared McCain, con un 2 de 10.

Pese a ir con ventaja durante buena parte de la primera mitad, los Thunder vieron cómo los Blazers se hacían con el mando del partido poco antes del descanso. A la vuelta de vestuarios, además, el equipo de Portland alcanzó una máxima ventaja de 12 puntos.

Entonces cuando apareció la mejor versión de Gilgeous-Alexander, que devolvió a los Thunder al partido, incluso con ventaja en el último cuarto. Sin embargo, los Blazers gestionaron mejor los minutos finales, con un despliegue de recursos decisivo.

Los Blazers han firmado un arranque de temporada de 8-3, muy por encima de las expectativas y con mejor balance que los Thunder (8-4). Ambos equipos viven en la zona media-alta de la Conferencia Oeste.

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