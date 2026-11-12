93-98. Los Celtics remontan 22 puntos y derrotan a los Raptors en Toronto

Los Celtics, que sumaron su décima victoria en 12 partidos, llegaron a perder por 59-37 mediado el segundo cuarto, pero aprovecharon el desplome ofensivo de Toronto, que solo consiguió 32 puntos en toda la segunda mitad, para dar la vuelta al marcador.

González, de 20 años, jugó ocho minutos y 25 segundos, falló su único lanzamiento, un triple, capturó un rebote y cometió una pérdida de balón. El español sufrió un fuerte golpe en su rodilla derecha y, aunque mostró evidentes molestias tras el encontronazo, se mantuvo en pista tras ser atendido por el personal de los Celtics.

Los Raptors, que jugaron sin Scottie Barnes por una lesión en la ingle izquierda y sin Kawhi Leonard, comenzaron el encuentro con un extraordinario acierto exterior y anotaron diez triples en el primer cuarto, cuatro de ellos de Ja'Kobe Walter, para situarse por delante (38-29).

Toronto amplió su ventaja hasta los 22 puntos en el segundo periodo, pero Tatum encabezó una reacción de Boston con un parcial de 16-0 que permitió a los visitantes llegar al descanso a solo siete puntos (61-54).

Los Celtics completaron la remontada en el tercer cuarto, aunque los canadienses recuperaron la iniciativa gracias a sus suplentes y afrontaron el último periodo con cinco puntos de ventaja (80-75).

La defensa de Boston resultó decisiva en los últimos 12 minutos, en los que Toronto únicamente anotó 13 puntos, con cinco canastas en 21 intentos.

Pese a ello, los Raptors llegaron al último minuto y medio con una ventaja de tres puntos (93-90) después de dos canastas consecutivas de RJ Barrett.

Boston respondió anotando los últimos ocho puntos del encuentro, incluidos cuatro tiros libres de Tatum y Neemias Queta que aseguraron la victoria visitante.

Tatum terminó con 24 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, mientras que Derrick White aportó 19 puntos, siete asistencias y cuatro tapones. Queta destacó con 11 puntos y 13 rebotes.

Por Toronto, Walter fue el máximo anotador con 17 puntos, seguido de Allen Graves, con 13, y Barrett, Alijah Martin y Jamison Battle, con 12 cada uno.

Los Raptors, que encadenaron su sexta derrota en 11 partidos, cayeron ante los Celtics ante los 19.800 espectadores que llenaron el Scotiabank Arena.